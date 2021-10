La large victoire de l'Algérie face au Niger (6-1) a permis aux Verts l'Algérie de consolider leur leadership du groupe A des qualifications au Mondial avec 7 points, devançant à la différence de buts, le Burkina Faso, et ce, avant la 4e journée prévue lundi et mardi prochains. Mais au terme de la rencontre, des joueurs de l'Equipe nationale se sont plaints de l'état de la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida «qui avantage plus les adversaires». Le capitaine Riyad Mahrez et le buteur Islam Slimani, ont déploré l'état de la pelouse. «Je pense que le terrain là-bas (de Niamey, ndlr) sera meilleur qu'ici. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Il faut faire un gros effort pour nous donner de bons terrains. Il faut savoir que le terrain est très abîmé. Il est presque ‘injouable'. Il y a du sable, je ne comprends pas comment un pays comme nous puisse avoir une pelouse de la sorte», a réagi Mahrez, lors d'un point de presse tenu à l'issue de la rencontre. Très contestée par le sélectionneur national Djamel Belmadi, avant le match inaugural des Verts face à Djibouti (8-0) le 2 septembre dernier, ladite pelouse a de nouveau été l'objet de critiques. «C'est grave pour un pays comme l'Algérie de posséder de telles pelouses. Pour aller au Mondial, il faudra mettre tous les atouts de notre côté. Nous au contraire, on donne plus de forces à nos adversaires. On vient une fois par mois pour représenter l'Algérie. C'est une catastrophe de trouver les pelouses dans cet état. C'est grave», a regretté de son côté Slimani. Jeudi, lors de la conférence de presse d'avant match, tenue au Centre technique national de Sidi Moussa, le défenseur central Abdelkader Bedrane (ES Tunis) a également déploré l'état de la pelouse de l'enceinte blidéenne: «Nous étions surpris de retrouver le terrain dans un piteux état. On aurait aimé voir la pelouse dans un meilleur état par rapport au stage de septembre, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes obligés de nous adapter à cette situation, il n'y pas d'autre solution». R. S.