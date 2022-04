Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a assisté jeudi à la reprise des travaux d'aménagement du complexe sportif de Tizi Ouzou, comprenant un stade de 50 000 places. Le ministre a assisté au lancement des travaux d'aménagement extérieur du complexe. S'agissant des travaux restants dans l'enceinte du complexe, il sera, également, procédé à l'attribution du marché avant la fin du mois en cours. Ce complexe est composé de 12 bâtiments et annexes, dont un stade d'athlétisme de 6 500 places couvertes et un terrain de réplique en gazon naturel.