Après le report des éliminatoires du Mondial du Qatar, zone Asie, et l'évocation du boycott de cette compétition, aux dernières nouvelles, on annonce la probabilité de reporter les qualifications de cette Coupe du monde Qatar 2022. Le site égyptien Filgoal vient de rapporter que «la Confédération africaine de football (CAF) envisage de reporter les qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022.» La même source explique que la raison de cet éventuel futur report est le constat «de l'augmentation des infections au nouveau virus corona».

Ainsi donc, et «par crainte d'une nouvelle épidémie, une autre date sera fixée pour la poursuite de ces éliminatoires. Mais, pour le moment ni la Fédération internationale de football (FIFA), organisatrice principale de cette compétition, n'a pipé mot ni la Confédération africaine de football, chargée de sa zone africaine n'a émis la moindre information sur le sujet. Mais, compte tenu du fait qu'il y a eu report des qualifications de la zone Asie, ça ne serait vraiment pas du tout une surprise de voir d'autres Confédérations suivre le même pas.

Le 17 août 2020, mise à mal par la pandémie de coronavirus, la CAF avait décidé de reporter le 2e tour des éliminatoires du Mondial-2022, prévu au Qatar. Ce tour était prévu qu'il aurait lieu au mois d'octobre prochain. Les éliminatoires de la Coupe du monde devront se dérouler en 2021.

Par ailleurs, la France, a, par exemple, envisagé de boycotter cette Coupe du monde en février dernier. Mais retournement de situation, notamment par la France, exactement un mois après, soit en mars 2021. Habitué à prendre position de façon claire, le président de la FFF n'a pas tourné autour du pot sur un sujet épineux.

Quid du boycott de la Coupe du monde 2022 au Qatar? Depuis plusieurs semaines, de nombreuses voix se font entendre dans ce sens. Quid de la présence de l'équipe de France, Championne du monde en Russie et qui remettra son titre en jeu dans un peu plus d'un an? En course pour les élections à la FFF dont le verdict aura lieu samedi, Noël Le Graët a apporté son point de vue. Sans transiger. «Le Qatar a été

désigné depuis longtemps par des gens responsables, on ne va pas aller sur une remise en cause à un an de l'organisation.

La France sera présente au Qatar si elle se qualifie», a-t-il expliqué. Aujourd'hui, certains parlent surtout d'un éventuel report des qualifications de ce fameux Mondial du Qatar. Quant à d'autres, plus optimistes, ils estiment qu'il faudrait continuer d'évaluer régulièrement la situation relative au Covid-19 avant de décider en temps utile si d'autres changements doivent être apportés au calendrier des qualifications de cette compétition mondiale prévue en 2022, toujours dans le but de préserver la sécurité et la santé de toutes les personnes.