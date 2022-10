La Ligue nationale de football amateur (LNFA) a fixé les dates des deux prochaines journées (7e et 8e) du Championnat de Ligue 2 de football amateur, seniors et réserves, a indiqué un communiqué de l’instance publié jeudi dernier. La 7e journée prévue initialement, les 28 et 29 octobre, se déroulera le mardi 15 novembre, alors que la 8e journée se tiendra le samedi 19 novembre, selon la LNFA, précisant que toutes les rencontres des deux groupes, centre-est et centre-ouest, débuteront à 15h00. Pour rappel, la LNFA avait annoncé le report de la 7e journée de Ligue 2, en raison de la tenue du Sommet arabe qu’abrite l’Algérie les 1er et 2 novembre 2022, indiquant que le « ministère de la Jeunesse et des Sports a transmis une correspondance à la FAF dans laquelle il l’invite à renvoyer les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ». À l’issue de la 6e journée de la Ligue 2, l’ES Mostaganem est leader avec 16 points dans le groupe centre-ouest, alors que dans l’autre groupe (centre-est), l’AS Khroub et l’US Souf se partagent le fauteuil de leader avec 14 points.