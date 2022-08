Premier match, premier nul: le FC Barcelone et toutes ses recrues, dont Robert Lewandowski, sont restés impuissants, samedi soir, pour leur retour aux affaires en championnat face au Rayo Vallecano (0-0), laissant le Camp Nou sur sa faim. Lewandowski, le renfort phare de l'été catalan, titulaire samedi soir, n'a pas réussi à s'illustrer pour son premier match de Liga sous le maillot blaugrana. Il devra attendre le week-end prochain pour avoir une nouvelle chance d'ouvrir son compteur de buts sur le terrain de la Real Sociedad. Aligné en attaque avec l'autre recrue Raphinha et le Français Ousmane Dembélé, qui a décidé cet été de rester à Barcelone, «Lewy» a été trouvé à quelques reprises mais n'est jamais parvenu à être décisif. Sa meilleure action est arrivée dès la 13e minute: Dembélé a lancé l'avant-centre polonais en profondeur et l'ex-attaquant du Bayern a piqué son ballon par-dessus Stole Dimitrievski pour ouvrir le score... mais son but a été immédiatement annulé pour une nette position de hors-jeu au départ de l'action. Il a eu une autre occasion en fin de partie (82e), mais sa frappe du gauche n'a pas trouvé le cadre. Et les Catalans ont même eu des sueurs froides en fin de match, quand un but de Salvi Sanchez (90e+5) a été annulé pour une position de hors-jeu. Raphinha, pour sa part, a eu de nombreux ballons à jouer mais a buté contre la défense adverse avant de s'emmêler dans des approximations techniques et de sortir pour Ansu Fati à la 61e. Les autres recrues catalanes n'ont pas davantage brillé: Andreas Christensen, titulaire en défense centrale, a cédé sa place à Sergi Roberto à l'heure de jeu, et Franck Kessié, entré à la 73e à la place de Pedri, ne s'est pas montré.