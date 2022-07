C'est ce vendredi que débutera le séminaire annuel relatif aux licences des clubs de la Confédération africaine de football (CAF) dans la capitale égyptienne, Le Caire, où on s'attendra à de nouvelles directives de l'instance africaine de la discipline. Il est utile d'emblée d'expliquer les équivalences entre les licences CAF et UEFA. Ainsi, il faut savoir que jusqu'à présent, c'est la licence CAF «A» qui fait office de diplôme le plus élevé sur le continent devançant la licence CAF «B» et la licence CAF «C».

La licence UEFA Pro est la dernière qualification pour les entraîneurs qui aspirent à un profil international. Elle a une prééminence sur la licence UEFA «A» et la Licence UEFA «B». Ce sont, donc, les deux diplômes majeurs qui sont équivalents d'une Confédération à une autre. Et c'est justement pourquoi dans sa dernière directive sur le sujet, la CAF a indiqué à ses associations membres en vue des compétitions interclubs que pour la Ligue des Champions, la licence d'entraîneur CAF «A» ou une licence valide «Pro» d'une Confédération soeur est obligatoire pour l'entraîneur principal. La licence d'entraîneur CAF «B» est obligatoire pour l'entraîneur assistant. Et c'est exactement la même chose et le même principe pour la coupe de la Confédération. C'est ainsi que demain, la capitale égyptienne abritera, pendant trois jours «un important séminaire continental» sur les licences de club de la CAF.

Ce séminaire est organisé par le département du football professionnel de l'instance continentale, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel. Le communiqué de l'instance africaine de football indique qu' «Au cours de cet événement historique, la CAF lancera plusieurs nouveaux règlements, une plate-forme en ligne, ainsi que des projets liés à la licence des clubs, aux stades et à la professionnalisation du football de clubs en Afrique.» Il faut saluer cette décision d'évoquer les licences des clubs pour que tout le monde connaisse tout ce qui concerne cette licence, sans elles, on ne peut exercer le métier d'entraîneur et donc d'éducateur. Il est important de faire remarquer que c'est une très bonne initiative que de retrouver sur le bureau des séminaristes la problématique des stades.

Car, d'aucuns savent que les infrastructures sportives en Afrique accusent un retard et un déficit, sans oublier, que des stades accusent un énorme retard dans l'assurance de la sécurité aussi bien des joueurs que des supporters. Ceci, sans oublier l'infrastructure en elle-même qui souvent n'est pas aux normes requises. Jusque-là, la CAF a bien compris la situation des fédérations qui, souvent, n'ont pas la mainmise et la gestion des stades.

D'ailleurs, chez nous, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a annoncé, lundi dernier, dans un communiqué, l'installation de l'entreprise chargée des travaux d'aménagement intérieur et des travaux primaires et secondaires au nouveau stade de Tizi Ouzou. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, a de son côté, assuré que l'État va exercer une certaine pression sur les responsables concernés pour l'accélération des travaux des chantiers des stades en construction.

Pour le séminaire qui débutera demain, au Caire, il y a lieu de préciser que ce rendez-vous verra la présence des membres du Comité exécutif de la CAF, des commissions d'organisation de la CAF, des 54 associations membres, des unions zonales, de la Fédération internationale (FIFA) et des confédérations soeurs, de Fifpro Afrique et des instructeurs des licences de club de la CAF entre autres, précise la même source.

Le responsable du football professionnel de la CAF, Muhammad F. Sidat, a expliqué que «ce séminaire continental va être un moment marquant pour la CAF. Nous allons engager des discussions avec les associations membres de la CAF, lancer le nouveau système d'octroi de licences aux clubs de la CAF et du règlement des stades, en plus de la plate-forme en ligne de licence des clubs de la CAF.

Nous avons des attentes très élevées vis-à-vis de ce séminaire et nous espérons que les participants pourront tirer le meilleur parti des sessions».