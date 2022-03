Alors que le sélectionneur de l'équipe camerounaise de football Rigobert Song, a dévoilé, hier, une liste de 37 joueurs, en vue de la double confrontation face à l'Algérie, les 25 et ,29 mars, comptant pour les matchs de barrage du Mondial 2022 au Qatar, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, n'a toujours pas communiqué celle de l'EN.

Pour le moment et aux dernières nouvelles, ce sont les joueurs internationaux algériens ayant terminé leur participation avec leurs clubs respectifs qui seront les premiers à rejoindre le Centre de regroupement des Verts, à savoir le Centre national technique (CNT) de Sidi Moussa, ce week-end. Ainsi, les trois premiers joueurs attendus, ce vendredi ou au plus tard samedi sont les joueurs évoluant au Qatar et en Arabie saoudite. Il s'agit du trio composé de Djamel Belmari, Baghdad Bounedjah et Mohamed Benyettou qui jouent au Qatar ainsi que ceux évoluant en Arabie saoudite qui termineront leur saison footbalistique, ce jeudi. D'ailleurs, selon quelques indiscrétions, le sélectionneur national, Djamel Belmadi a même demandé aux joueurs concernés de faire tous les efforts nécessaires pour rejoindre le Centre technique de Sidi Moussa, le plus tôt possible. Ceci, pour lui permettre de travailler avec l'ensemble du groupe, dans la mesure où il n'a pas beaucoup de temps, à cause de cette date FIFA pour bien préparer les Verts à cette double confrontation des matchs barrages bien «décisive» pour la qualification à la Coupe du monde 2022, prévue à la fin de l'année en cours au Qatar.

En effet, Belmadi doit bien faire subir à quelques joueurs une préparation spécifique surtout pour ceux qui accuse un retard en matière de compétition avec leurs clubs respectifs. Quant aux noms des joueurs que Belmadi compte convoquer, on ne sait toujours pas si le sélectionneur va annoncer une liste élargie ou se contenter uniquement des 23 joueurs concernés, avec quelques noms en «réserve» comme il l'avait déjà fait auparavant.

Et justement, en évoquant cette liste élargie, certains pensent à des «anciens» joueurs qui pourraient être rappelés comme, par exemple, Brahimi et Tahrat. Si pour Brahimi, il a disputé son dernier match le 11 mars en cours, pour Tahrat, c'est beaucoup plus difficile, dans la mesure où, son dernier match en club devrait se jouer le 18 du mois en cours. Tahrat est obligé de disputer avec son club Al-Gharafa, le match de la Coupe de l'émir du Qatar contre le club d'Al Duhail. Par ailleurs,, les joueurs Zeghba et M'bolhi, qui évoluent à Al-Ittifaq saoudien, pourraient, aussi bien rejoindre le stage des Verts avant le premier jour prévu lundi, dans la mesure où ils joueront leur dernier match ce jeudi contre Damac, pour le compte de la dernière journée du championnat de football professionnel en Arabie saoudite. De plus, il y a lieu de noter que le joueur de l'Espérance de Tunis, Abdelkader Bedrane, qui revient de blessure, terminera le travail avec son club le 19 mars contre l'équipe de Galaxy (Botswana), à l'extérieur de la Tunisie pour le compte des matchs des Coupes africaines des clubs.

Ceci dit, il faudrait surtout attendre la prochaine conférence de presse du sélectionneur national pour avoir plus de détails sur la disponibilité ou pas de l'ensemble des joueurs,lundi prochain, au Centre technique de Sidi Moussa.

En effet, selon le programme préétabli, par le staff technique dirigé par Belmadi, il y aurait d'abord cette conférence de presse qu'il animera le dimanche 20 mars au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à partir de 11h00.

Le stage des Verts débutera le lendemain et durera jusqu'à la veille du match, avant le départ de la Guinée équatoriale vers Douala au Cameroun.