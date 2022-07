Le championnat d'Algérie 2022 de cyclisme sur route, catégories Écoles/Benjamins (Garçons/Filles) se déroulera du 28 au 30 juillet courant, à Béjaïa, a appris l'APS mardi auprès des organisateurs. La journée d'aujourd'hui sera consacrée à partir de 15h, à l'accueil des différentes délégations, au niveau de l'INSFP Béjaïa, situé en plein centre-ville, alors que la réunion technique est prévue trois heures plus tard. Les compétitions débuteront vendredi (9h) avec les Écoles (Garçons / Filles), avant de laisser place aux Benjamins (Garçons / Filles), à partir de 16h00. La troisième et dernière journée de compétition, prévue le samedi 30, sera consacrée aux courses en ligne. Les cyclistes de la catégorie Ecole (Garçons et Filles) concourront sur une distance de cinq kilomètres, alors que les Benjamins (Garçons et Filles) devront en parcourir 7,7. «Le rassemblement et l'émargement se feront à 8h00, alors que le départ de la course est prévu vers 8h30», a détaillé la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), coorganisatrice de la compétition avec la Ligue de Béjaïa.