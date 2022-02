Nouveau pas en arrière pour la direction du Chabab de Belouizdad. Ali-Mehdi Reghba, l'attaquant recruté en ce mercato hivernal, n'a pas été qualifié pour prendre part aux rencontres de sa nouvelle équipe en phase des poules de la Champions League. Et pourtant, le joueur de 22 ans a apposé sa signature sur son contrat avant le 31 janvier, date butoir fixée par la Confédération africaine de football (CAF) pour l'envoi de la liste des nouveaux joueurs concernés par cette compétition. Lors du premier déplacement de l'équipe belouizdadie chez l'ES Sahel (Tunisie), Reghba a été du voyage, mais son nom n'a pas figuré dans la liste des 18. Du côté de la direction, deux versions se sont dégagées. La première affirme qu'il y avait un problème de certificat du transfert international (CTT), qui n'était pas encore parvenu de la Fédération anglaise à son homologue algérienne. La seconde laisse entendre que le coach Marcos Paqueta a jugé que son nouveau protégé n'était pas prêt physiquement, lui (Reghba) qui n'a pas joué pendant presque une année en raison d'une blessure. Mais de sources au fait des affaires du club, la raison serait, tout simplement, sa non-qualification pour des raisons non invoquées. Même chez les canaux de communication du club, et comme à l'accoutumée, aucune précision n'a été portée sur la liste des joueurs rajoutés à ladite liste africaine, faisant que le cas Reghba n'a pas été dévoilé. Pourquoi, donc, l'avoir recruté et perdre, ainsi, une licence? La question mérite d'être posée. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le joueur en question a été du voyage en Tunisie, alors qu'un autre attaquant, pourtant qualifié et en forme, est resté à Alger. Il s'agit de Hichem Khalfallah, comme rapporté dans l'une de nos précédentes livraisons, écarté sur demande des dirigeants alors que le coach Paqueta l'avait inclus dans ses plans. Khalfallah est allé à la rencontre de ses dirigeants, lundi dernier, et aurait pris la décision de quitter le Chabab, lui qui est dans le viseur de la JS Kabylie, l'ES Sétif, et dernièrement le CS Constantine.