La reprise du Championnat national de football 2021-2022 montre le bout du nez, presque timidement, avec, en arrière-plan, comme si les acteurs n'étaient pas encore prêts à se démonter pour prouver au monde footballistique que notre foot est toujours roi et numéro un dans le pays et dans le monde. Nous avions suivi dans le plus petit détail, la préparation des équipes « riches et pauvres»! Avant toute chose, un grand et chaleureux bravo pour les Canaris, ces véritables «Lions», qui sont allés en terre des «Forces royales de Rabat», ramener une précieuse victoire, mille fois méritée (1-0)! Le retour se jouera en principe, sans problème, gri-gri ou pas. Ces histoires du passé récent ne démangent plus les nôtres, du fait qu'un match de foot se prépare convenablement et se gagne, normalement. Djamel Belmadi a montré le chemin. Aux autres de le suivre et de ne se consacrer qu'au football et ne pas penser aux bêtises du Moyen Age! Cela écrit, nous persistons encore une fois à écrire que ces histoires de grosses chaleurs, d'état de terrains, d'humidité, de pluie, de vents de sable, sont le résultat d'un manque d'adaptation et le tour est joué. Les «corbeaux» et les mauvais consultants iront se faire voir ailleurs, qu'à Tamourth! Ils ont assez sévi et les fans algériens n'ont que faire des «gazanettes» et autres diseuses de bonne aventure en 2021! Un autre bravo pour les autres joueurs au maillot «jaune et vert», ceux de la JS Saoura qui ont fait un bon résultat, après avoir été menés au score. Le 23 du mois courant, les gars du Sud-Ouest algérien, devront confirmer, pour au moins rassurer les Becharis et les Algériens. Quant aux grands Chabab de Belouizdad et l'Entente de Sétif, nous avons une nette idée sur leur capacité à remonter le score, pour peu qu'ils jouent simplement leur propre football, et évitent surtout de jouer le... chronomètre. 90', c'est assez suffisant pour remonter la pente, en s'assurant du nécessaire sang-froid utile en ces durs moments! Les entraîneurs des Belouizdadis et des Sétifiens savent à quoi s'en tenir, même si les 2 techniciens étrangers doivent énormément se mordre les phalanges, en se rappelant les exploits de l'excellent, Amir Sayoud et du talentueux, Med Amine Amoura, qui seront les grands absents au match retour. Les autres clubs, tels le MC Oran, le CS Constantine, le MC Alger, le WA Tlemcen, le NA Hussein Dey, le Paradou AC, l'USM Alger, le HC Chelghoum-Laïd, l'ASO Chlef, l'O Médéa, NC Magra, RC Relizane, RC Arba, l'US Biskra, contrairement à l'ESS, Le CRB et la JSK, se débattent encore dans l'imbroglio du début de saison. Les 1ers matchs sont, en général, des tests pour la suite du Championnat national. Mais, chez nous, nous le savons très bien depuis des lustres, que cela ne marche bien que lorsque cela ne va pas du tout! Un tel paradoxe n'existe que chez nous, car il s'agit de nous, les al-gé-ri-ens! Oh, bien sûr, les coachs disent des choses, juste pour calmer les ardeurs des fans, souvent impatients et, plus graves, ne savent pas attendre, ni écouter; ils veulent des résultats! Des résultats qui, normalement, ne viennent qu'avec du travail réfléchi, sérieux, bien tracé, pensé, loin du bricolage qui ne mène nullement au résultat escompté. Nous pouvons vous assurer que les résultats ne peuvent venir d'abord et surtout, que si la préparation, surtout physique, a été au top! Sur un autre plan, il est temps pour les staffs techniques d'ouvrir l'oeil et le bon, pour dénicher et éloigner les éventuels tricheurs. Heureusement que cette génération a connu les bienfaits du professionnalisme des «autres», et par conséquent, il s'est fait une idée positive pour la suite des évènements! Reste l'épineux problème de ce sacré arbitrage. Oui, pour être sacré, l'arbitrage l'est, sur plusieurs paliers. Que signifie pour certains capitaines d'équipes qui croient, à tort, malheureusement, qu'en portant le capitanat, ils ont le privilège de contester toutes les décisions du référé? Alors, qu'il n'est là normalement, que pour aider l'arbitre, et exhorter ses camarades à plus d'engagement, de sportivité et d'abnégations, par le don de soi, durant les 90‘ ou plus! Il y a des joueurs qui lèvent le bras à chaque action louche, courent derrière l'homme en noir ou en couleurs, laissant le cuir, qui a besoin beaucoup plus de «caresses» que d'inutiles protestations! Sans compter les courses effrénées et usantes, derrière le pauvre arbitre qui a appris à ne jamais céder à la protestation, et même à la révolte, quelle qu'elle fut! Avec l'avènement de la «VAR», il y a, chez les autres, pour le moment, de moins en moins, de protestations. Mais chez nous, attendons l'arrivée ce matériel sophistiqué pour en reparler, plus longuement. En attendant, calmons-nous et nos fans, et stars, avec, et le feu d'inévitables sanctions de l'équipe à Kamel Mesbah, le président de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, ne brûlera personne!