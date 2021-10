La situation et la crise financière obligent. C'est du moins la politique d'austérité adoptée par la direction du club de la capitale de la Mekkera, l'USM Sidi Bel Abbès. Relégué en Ligue 2 de football, le club est dans l'incapacité de faire face à la masse salariale, jugée plus ou moins onéreuse, à telle enseigne que l'on a approuvé la politique reposant sur «la situation particulière exige des mesures exceptionnelles». De prime abord, le club a commencé par avaliser la mesure consistant en la baisse des salaires de ses joueurs. «La direction du club a réussi à faire chuter la masse salariale de son effectif à 5 millions DA en vue du nouvel exercice, a indiqué le porte-parole de l'USM Sidi Bel Abbès, Abdelmalek Kessis. S'exprimant sur sa page officielle, il a ajouté que «les raisons sont liées aux problèmes financiers immenses, auxquels est confrontée l'USMBA». «Il a été décidé de changer radicalement la stratégie du club, en optant pour un projet sportif à long terme», a-t-il ajouté, soulignant par-là même que «le club a opté pour un autre projet, ce dernier porte, essentiellement, sur le rajeunissement de l'effectif». «Le club est désormais composé, dans sa majorité, de joueurs ne dépassant pas les 21 ans, ce qui a permis de revoir à la baisse la masse salariale de l'équipe, alors qu'elle avoisinait, lors des saisons écoulées, les 30 millions DA», a fait savoir le porte-parole de la formation de la Mekerra. Ce n'est pas tout. Le même responsable n'a pas raté l'occasion pour, tout en détaillant la situation exceptionnelle que traverse le club, lancer un appel aux autorités locales, afin d'accompagner le club dans son nouveau projet. «La saison passée, nous n'avons bénéficié que de 20 millions DA alloués par l'APC», a-t-il dit, expliquant qu'«il y a quelque temps, nous avons été reçus par le wali, ce dernier nous a encouragés pour aller au bout de notre politique». «Cependant, l'implication des autorités locales est des plus nécessaires», a-t-il plaidé. Pour sa part, l'entraîneur Sid Ahmed Slimani, aux commandes de la barre technique des Vert et Rouge, lors des dernières journées de l'exercice écoulé, sans pour autant réussir à leur éviter la descente, a été expressif et explicite, en révélant son projet particulier qu'il s'est tracé pour cette saison, celui-ci n'est, pourtant pas, un scoop étant donné la situation chaotique de la trésorerie de la maison de la Khadra. «Le maintien constitue le 1er objectif en championnat», a-t-il dit, soulignant que «nous avons un effectif composé dans sa majorité de joueurs de la réserve, vu qu'on est interdit de recrutement». Nous allons viser dans un 1er temps, un maintien rapide, mais si l'occasion se présente pour jouer les 1ers rôles, nous jouerons nos chances à fond», s'est engagé le coach Slimani. L'USM Bel Abbès s'est retrouvée dans l'impossibilité de recruter des joueurs seniors, en raison de ses dettes, auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) estimées à 260 millions DA. Une situation ayant obligé Slimani à organiser des journées de prospection au profit des joueurs de moins de 21 ans, au terme desquelles il a engagé les meilleurs pour défendre les couleurs de son équipe qui évoluera dans le groupe Centre-Ouest.