Le nouveau complexe olympique d'Oran devant abriter les Jeux méditerranéens, cet été, sera réceptionné en ce mois d'avril, a annoncé, jeudi à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. «Nous avons adopté une méthode spéciale pour la finalisation du projet du nouveau complexe olympique d'Oran, où le taux d'avancement des travaux s'élève à 99%. La structure sera finalisée et réceptionnée vers la fin avril», a fait savoir Belaribi dans un exposé présenté devant la Commission de l'habitat, de l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire de l'APN, concernant les projets du secteur. Le ministre a souligné qu'une fois la mission de la réalisation de ce projet confiée à son secteur par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune en septembre 2021, son département a tenu «plusieurs réunions périodiques en vue du recensement de toutes les réserves en oeuvrant à la prise en charge des démarches nécessaires pour les soulever». Selon Belaribi, 25 entrepreneurs algériens ont été associés au projet du complexe opérant en «3X8», affirmant que ces établissements avaient joué un rôle «important» dans la finalisation de ce projet, ce qui leur a permis d'acquérir une expérience et de relancer l'économie dans leur environnement. Ainsi, les travaux du projet au niveau des installations complémentaires ont avancé de 47%, le 12 septembre 2021, à 99% enregistré actuellement. S'agissant des stades de Baraki et Douéra, Belaribi a affirmé que «nos services veillent à la remise de ces deux projets dans les délais définis, en assurant des équipes de 3X8 pour permettre l'accélération du rythme de réalisation». Le taux d'avancement des travaux pour le stade de Baraki et de 85% alors que les travaux ont atteint 75% au niveau du stade de Douera qui connaît actuellement le parachèvement de l'installation des structures métalliques couvertes ainsi que le lancement des travaux d'aménagement extérieures. Concernant le nouveau stade de Tizi Ouzou, le ministre a mis en avant l'intérêt majeur dont jouit ce projet, rappelant avoir pris connaissance, lors de sa visite effectuée dans cette wilaya le 20 mars dernier, des réserves émises dont la majorité était administrative et qui ont mené à l'arrêt des travaux depuis plus de 2 ans. Pour la relance du projet, «un bureau d'études a été installé pour parachever le cahier de charges, assurer l'expertise et relancer les travaux au stade avant avril 2022».

R. S.