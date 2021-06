Actuellement suspendu par la direction de son club, après son implication dans l’affaire de la vidéo dans une boîte de nuit, le milieu de terrain du MC Alger, Miloud Rebiai est sur le départ. Il a décidé de ne plus remettre les pieds au Mouloudia, notamment après son agression, avec Allati et Bensaha, par un groupe se supporters, jeudi dernier. Selon nos informations, le joueur a été proposé aux dirigeants du club voisin, le CR Belouizdad, lesquels commencent d’ores et déjà à préparer la prochaine saison. Les Belouizdadis sont emballés par le profil de Rebiai, mais affirment qu’ils attendent que sa situation avec le MCA soit claire pour entrer en course.