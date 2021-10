Ahmed Rebahi, le 3e et dernier judoka algérien engagé dans les Championnats du monde juniors à Olbia (Italie), a été éliminé, dès le 1er tour, après sa défaite contre l’Ukrainien, Artem Buryr, le futur champion de la Poule « A », chez les moins de 81 kilos. Rebahi subit, ainsi, le même sort que ses compatriotes Melissa Dissi (-48 kg) et Abdelatif Mahdi Boubetra (-60kg), sortis eux aussi dès leur entrée en lice. Dissi s’était inclinée contre la Roumaine Giorgia Hagianu, alors que Boubetra, qui était exempté du 1er, s’était fait éliminer dès son 1er combat contre le Géorgien, Shakro Shatirishvili. La sélection algérienne est encadrée par l’entraîneur, Djamil Bounab, chez les garçons et par l’ancienne médaillée olympique, Soraya Haddad, chez les filles. Cette compétition planétaire, organisée du 6 au 10 octobre en Italie, a drainé la participation d’un total de 495 judokas (285 garçons et 210 filles), représentant 72 pays.