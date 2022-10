Dans le groupe centre-ouest, les quatre leaders provisoires: la JSM Tiaret, l'ES Mostaganem, le CR Témouchent et le SC Mechria, joueront, aujourd'hui, en déplacement. Les Tiarétis iront à Saïda pour affronter leur voisin le MCS qui n'a récolté qu'un point en deux journées. L'ES Mostaganem se déplacera chez l'O Médéa, tout comme le CRT qui sera en difficulté chez le MCB Oued Sly (3 pts en 2 matchs). Le 4e leader, le SC Mecheria, rendra visite au RC Relizane qui n'a récolté qu'un seul point en deux journées. Le derby algérois RC Kouba - NA Hussein Dey est lui aussi à l'affiche, et va mettre aux prises deux formations mal en point, en quête de leur première victoire. Les Koubéens tout comme les Husseindéens ont procédé au changement de leur entraîneur. Au RCK, Madjdi Kourdi a remplacé Noueddine Maroc, alors qu'au NAHD, Hakim Boufenara a succédé à Sabeur Bensmail. Dans le milieu du tableau, le GC Mascara (3 pts en 2 matchs) accueillera le Widad de Tlemcen, lui aussi trois points en deux matchs, et qui reste sur une victoire la semaine dernière contre le SKAF Khemis Meliana. Ce dernier, en quête de sa première victoire, accueillera, à huis clos, l'ES Ben Aknoun qui a son actif une victoire réalisée le week-end dernier contre le MCB Oued Sly. Battu la semaine dernière par l'ES Mostaganem, le WA Boufarik tentera, cette fois-ci, de s'imposer, chez lui à huis clos, face à l'ASM Oran qui a été forcée au nul (0-0) la journée précédente par son voisin le MC Saïda.