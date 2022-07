Premier Clasico de la saison, du côté de Las Vegas. Une rencontre amicale certes, qui était tout de même attendue par les fans des deux équipes. Pour les Catalans, c'était l'occasion de voir plusieurs nouvelles recrues à l'oeuvre, pour ce troisième match de préparation de l'été. En face, les Merengues disputaient leur première rencontre amicale de l'intersaison. Pour ce duel, Carlo Ancelotti titularisait notamment Tchouaméni aux côtés de Camavinga et Valverde ainsi que Rüdiger en tant que latéral, alors qu'Hazard était aligné en pointe avec Vinicius et Rodrygo en l'absence de Benzema. Xavi lui sortait un trio offensif composé de Fati, Raphinha et Lewandowski, avec un duo Pedri-Gavi dans l'entre jeu notamment. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce match n'avait pas grand-chose d'amical. Sur le plan physique et au niveau de l'intensité, ça ne ressemblait d'ailleurs en rien à un match de préparation. Il y avait du rythme, et du beau football.

Après une première situation de Robert Lewandowski bien stoppée par Courtois, c'est Raphinha qui allait frapper en premier, alors que Valverde avait lui touché le poteau.

Après une mauvaise transmission de Militao devant sa surface, l'ancien de Leeds expédiait un missile dans la lucarne gauche de Courtois, imparable pour le portier belge (0-1, 27e). Un sacré but qui a ponctué une première période assez intéressante du Brésilien, qui s'est bien trouvé avec Fati et avec un Lewandowski qui n'aura pas marqué, mais qui aura montré pouvoir être très dangereux... tout le contraire d'un Eden Hazard encore décevant. On avait globalement un duel assez qualitatif niveau technique, et où les recrues ont montré un visage plutôt convaincant. Ce fut aussi le cas de Rüdiger à un poste qui n'est pas le sien côté merengue, alors que Tchouaméni a aussi été plutôt bon devant sa défense. Une première période assez équilibrée au final, qui s'est terminée sur plusieurs embrouilles sur le terrain, comme s'il s'agissait d'un véritable Clasico à enjeu. En deuxième période, tant Xavi qu'Ancelotti ont complètement changé leur onze, et ça s'est senti, avec un duel plus décousu et plus d'espaces. Pourtant, il y a eu bien moins de spectacle. Le Barça en avait profité pour prendre un énorme ascendant dans le jeu, face à un Real Madrid qui avait quelque peu baissé l'intensité avec tous ses changements, avec Asensio comme seul joueur qui a vraiment répondu présent. Peu d'occasions à se mettre sous la dent, si ce n'est cette frappe de l'Espagnol ou l'arrêt de Courtois devant Kessié (72e). Le Belge était ensuite décisif sur des occasions de Dembélé et de Depay, permettant aux siens de terminer la nuit avec l'écart le plus court possible. Un duel plutôt rassurant pour Xavi, qui a pu voir comment beaucoup de ses joueurs offensifs étaient affûtés. Côté madrilène, pas la peine de s'inquiéter outre-mesure puisque c'était le premier match de prépa, et qu'à part le secteur offensif un peu défaillant, l'équipe a plutôt répondu présent dans le jeu. Rendez-vous le 16 octobre prochain pour le premier Clasico de la saison en Liga pour faire le premier point!