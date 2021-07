Jeudi, le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée du défenseur central Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2020-2021), libre au terme de son contrat avec le Real Madrid. Signé pour 2 ans par le vice-champion de France, l'international espagnol a livré sa première réaction sur le site officiel du PSG. «Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n'oublierai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d'intégrer une équipe avec de grands joueurs. C'est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau avec des fondations solides. Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l'équipe à travailler pour gagner des titres», a assuré Ramos.