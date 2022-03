Malgré une première saison cauchemardesque au Paris Saint-Germain, le défenseur central Sergio Ramos n'a absolument pas l'intention de partir. Au contraire, sous contrat jusqu'en juin 2023, l'Espagnol reste déterminé à montrer sa valeur en France. Malgré une première saison cauchemardesque au Paris Saint-Germain, le défenseur central Sergio Ramos n'a absolument pas l'intention de partir. Au contraire, sous contrat jusqu'en juin 2023, l'Espagnol reste déterminé à montrer sa valeur en France. Sergio Ramos veut s'imposer à Paris. Sergio Ramos incarne un immense flop au Paris Saint-Germain. Recruté l'été dernier au terme de son contrat avec le Real Madrid, le défenseur central de 35 ans a simplement disputé 5 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de cet exercice. Un temps de jeu très faible qui s'explique par les nombreux problèmes physiques de l'ancien Madrilène, totalement plombé par les blessures.

En raison de cette situation, le natif de Camas a fait l'objet de nombreuses rumeurs en Espagne, avec notamment l'hypothèse d'une rupture à l'amiable de son engagement avec le PSG. Mais d'après les informations du quotidien L'Équipe ce samedi, Ramos n'a absolument pas l'intention de quitter le vice-champion de France en titre et entend respecter son bail jusqu'en juin 2023 avec le club de la capitale française. D'ailleurs, malgré un enjeu très limité pour Paris sur cette fin de saison avec seulement la Ligue 1 à disputer et une avance de 15 points au classement sur l'Olympique de Marseille,

2e, l'Ibère, enfin de retour à l'entraînement collectif, espère retrouver de la continuité sur les prochaines semaines, avant de se projeter avec de grandes ambitions sur l'exercice 2022-2023. Malgré des débuts cauchemardesques à Paris, Ramos reste ainsi totalement impliqué dans le projet francilien et veut assumer son rôle de leader au sein du vestiaire. Mais est-ce qu'il en aura réellement l'opportunité? Car sans surprise, son cas suscite des débats en interne au PSG. Peut-il encore jouer un rôle majeur? Des doutes sont forcément permis. Dans tous les cas, avec sa situation contractuelle, Ramos a son destin en main et semble avoir une seule idée en tête: prouver sa valeur.