L'aventure de Sergio Ramos au Real Madrid touche à sa fin. Au bout de 16 ans de bons et loyaux services, l'expérimenté défenseur va quitter l'équipe merengue pour une autre destination. Ramos sera en fin de contrat, l'été prochain, et les discussions pour une prolongation n'ont mené à rien pour l'instant. Selon le quotidien AS, les pourparlers ont même été définitivement rompus entre les deux parties. Il faudrait désormais un vrai miracle pour les rabibocher et inciter le Champion du monde 2010 à poursuivre son séjour à Bernabeu. Les exigences salariales de Ramos se sont révélées être trop élevées. Florentino Pérez, le président du Real, n'est pas disposé à céder à ses caprices, surtout qu'à 35 ans le joueur n'incarne plus vraiment l'avenir. L'homme fort de la Casa Blanca a d'autant moins de raisons de céder que le Real se porte, actuellement, très bien alors que Ramos se retrouve à l'écart depuis plusieurs semaines pour cause de blessure et coronavirus. L'équipe de Zinedine Zidane est toujours en course pour un doublé Liga - Ligue des Champions. La saison prochaine, le club madrilène risque de se retrouver sans sa charnière centrale préférée car outre Ramos, Raphaël Varane pourrait aussi changer de tunique. L'international tricolore demande également une revalorisation de la part de ses décideurs. Ramos a défendu les couleurs du Real à 670 reprises. Dans l'histoire du club, il n'y a que trois joueurs qui ont affiché plus d'apparitions avec ce prestigieux club, en l'occurrence Raul (741), Casillas (725) et Manolo Sanchis (680).