Ce sera le Sénégal et l'Égypte, deux favoris de la CAN-2021, qui animeront, ce soir, à 20h, la finale de cette 33e édition de la compétition continentale au stade de Yaoundé. Lors des demi-finales, le Sénégal s'est qualifié contre le Burkina Faso (3-1) alors que l'Égypte a éliminé le Cameroun (0-0, 3-1 aux TAB). Aujourd'hui, donc, aura lieu cette confrontation tant attendue et cette fois-ci, elle opposera l'Égypte de Mohamed Salah au Sénégal de Sadio Mané. Ce sera aussi l'occasion de nouvelles retrouvailles pour l'ailier de Liverpool avec Sadio Mané et son coéquipier, Mohamed Salah. Encore, faut-il remarquer que la pression serait plus importante sur les épaules des Sénégalais, bien drivés par le coach Aliou Cissé, dans la mesure où ce serait sa 2e finale consécutive après celle perdue, en juillet 2019 contre l'Algérie de Djamel Belmadi, son ami et enfant du quartier à Paris (France). Quant à l'Égypte, elle disputera la finale de la CAN pour la 10e fois de son histoire, un record dans la compétition. Les Pharaons ont déjà été sacrés à 7 reprises (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010), là aussi un autre record. En tout cas, les deux sélections se sont bien rencontrées plusieurs fois, bien qu'avec des joueurs différents. Et de leurs confrontations directes, les Égyptiens ont l'avantage. Puisque le bilan de leurs rencontres fait ressortir pour l'Égypte, 6 victoires, 2 nuls et 4 défaites depuis leur 1er match disputé face aux Lions de la Téranga en 1986. Ces deux sélections ne se sont toutefois plus affrontées depuis 2014, avec à l'époque 2 succès pour le Sénégal. Et aujourd'hui, tous les Sénégalais attendent avec impatience un 1er trophée, alors que pour les Égyptiens, il y a bien un grand espoir de voir leur équipe arracher sa 8e coupe d'Afrique des nations. Sur le plan physique, c'est plutôt le Sénégal qui sera favori dans cette finale car, après avoir terminé à la 2e place de son groupe derrière le Nigeria, l'Égypte a dû disputer 3 prolongations d'affilée. Avec même 2 séances de tirs au but, en 8es contre la Côte d'Ivoire (0-0, 5-4 tab) et en demi (0-0, 3-1 tab), face à l'hôte camerounais. Ainsi, les Sénégalais bénéficient d'un jour de plus de récupération supplémentaire par rapport aux Pharaons, qui ont, justement demandé que la finale soit repoussée à lundi. Une demande qui n'a pas été acceptée pour une histoire d'organisation. D'ailleurs, même si les Égyptiens venaient à bénéficier de ce jour de repos de plus, il n'est pas sûr qu'ils remporteraient le Trophée. La preuve est qu'en 2017, l'Égypte avait eu droit à une journée de repos de plus que le Cameroun mais, elle avait, tout de même, perdu la finale (2-1)...