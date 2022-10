Nouveaux rebondissement dans le dossier du futur équipementier de la FAF. L'avis d'appel d'offres international a été carrément annulé. En effet, une annonce légale est parue, jeudi dernier, sur la presse nationale où la Fédération algérienne de football (FAF) informe les soumissionnaires que de l'annulation de cet avis lancé le 24 août dernier. «La Fédération Algérienne de Football lance un avis d'appel d'offres national et international ouvert à la concurrence pour le choix d'un équipementier pour la fourniture d'équipements sportifs (vêtements et accessoires) pour ses Équipes nationales et ses membres», avait annoncé l'instance de Dely Brahim dans un communiqué. Trois mois après, le voilà donc annulé. Ce qui soulève mille et une interrogations. Les observateurs s'interrogent sur le manque de soumissionnaires du fait que l'image de l'Equipe nationale de football ne soit plus attractive. Elle a été éliminée de la Coupe du monde de football et ne jouera pas de compétition officielle jusqu'en 2024. Ce qui fait que peu d'équipementiers prendraient le risque de mettre une fortune pour équiper les Verts. Certes la FAF balaye la chose en précisant que des équipementiers ont soumissionnés, sans toutefois révéler leur identité. S'agit-il de marque de seconde zone dans les offres ne pourrait répondre au standing actuel des hommes de Belmadi? En n'en sait pas plus du fait que leur nom n'a pas été dévoilé. Ce qui ajoute encore plus de «flou» à cette histoire. Surtout que depuis que l'avis d'appel d'offre a été lancé beaucoup de rumeurs entourent ce dossier. Certains évoquent avec insistance le retour de la marque allemande Puma, qui a accompagné l'Équipe nationale de ses plus belles épopées, à savoir la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et celle de 2014 au Brésil. On parlait même d'une offre faramineuse. Certaines sources parlent de 800000 euros annuels en dotation matérielle et 500000 euros annuels en dotation financière réévaluable à 700000 euros annuels en cas de qualification au Mondial 2026. D'autres rumeurs faisaient part de l'intérêt du géant américain Nike qui aurait insisté pour ajouter les Verts sous son escarcelle en réévaluant son offre pour être à la hauteur de celle de son concurrent allemand.

Néanmoins, certaines sources assurent que le contrat avec la firme Adidas, qui doit expirer le 31 décembre prochain, sera bel et bien renouvelé. Les partisans de cette théorie soutiennent que la marque aux trois bandes était prête à tout pour garder les guerriers du désert. Des folies, avec à la clé un gros contrat avec la mise en place d'un vrai réseau de distribution en Algérie. L'annulation avis d'appel d'offres national et international alimente encore plus ces rumeurs.

On parle, aujourd'hui, d'un contrat qui aurait été attribué de grés à grés. Qui a donc décroché ce fameux sésame?

Adidas qui a défrayé la chronique à travers son magnifique maillot pré-match inspiré «Zellige» va t-il être renouvelé, contre toute attente? Ou au contraire, les Verts auront un nouvel équipementier? La réponse devrait être connue dans les prochains jours. «On va signer un contrat avec un grand équipementier ce mois-ci», indiquait la semaine dernière, Djahid Zefizef, président de la FAF. Alors: «Wait and see»...