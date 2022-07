Où ira Cristiano Ronaldo? L'attaquant n'a pas l'air de vouloir rester à Manchester United et son absence à l'entraînement fait figure d'appel du pied aux clubs disputant sa chère Ligue des Champions, mais aucun ne paraît avoir les moyens ni l'envie d'attirer la mégastar. «Le trentenaire le plus cher de l'histoire du football», ironise le quotidien portugais Diario de noticias. CR7, qui a encore un an de contrat à 37 ans, a séché la reprise au centre d'entraînement des «Red Devils», à Carrington, puis la tournée en Asie et Australie. «Il a eu des problèmes familiaux, donc il faut lui laisser de l'espace et c'est tout», assure Bruno Fernandes, son coéquipier portugais à ManU. «Je ne sais pas ce qu'il se passe dans sa tête, s'il veut partir. Je ne lui ai pas posé la question», a poursuivi le milieu de terrain. «La seule chose que j'ai demandée à Cristiano, quand il n'est pas venu (à la reprise de l'entraînement), c'est si tout allait bien avec sa famille, il m'a dit ce qu'il se passait, et c'est tout, il n'y a rien d'autre, il faut respecter sa décision.» Pour son entraîneur, Eric ten Hag, la situation «est la même que la semaine dernière», a-t-il expliqué vendredi. En attendant, il prépare la saison sans lui. «Je suis concentré sur les joueurs qui sont ici et ils font du bon travail, on est dans une bonne forme. Je ne peux pas attendre qu'il vienne, on l'intègrera à ce moment-là», a poursuivi le technicien néerlandais, arrivé cet été. Pour Andy Mitten, journaliste au United We Stand fanzine, «des gens du foot à Carrington seraient soulagés qu'il s'en aille, ils ne voient pas Ronaldo comme l'avenir d'United, et beaucoup de supporters sont de cet avis». Le désir de Ronaldo de quitter United, sixième de Premier League et non qualifié pour la prestigieuse Ligue des Champions, qu'il veut absolument disputer, en a surpris beaucoup au club. Le timing de la fuite, orchestrée auprès d'un journaliste dont les liens avec l'agent du joueur, Jorge Mendes, sont notoires, interroge, surtout en plein mois de juillet.