Treize clubs de golf tirent la sonnette d'alarme et mettent tout le monde devant ses responsabilités. Ils contestent la nouvelle liste de l'Assemblée générale de la Fédération, où figurent des clubs non affiliés, alors qu'eux (les 13) ont été exclus «illégalement». Et c'est avec cette nouvelle liste que l'actuelle directoire, présidé par Serir, a décidé d'organiser l'AG ordinaire, demain, et l'AG élective, lundi prochain. Déjà que la date retenue pour la tenue du rendez-vous électoral ne respecte pas le calendrier fixé par la tutelle, elle qui avait placé la Fédération du golf dans le premier groupe, soit entre les 19 et 20 janvier. L'AGO devait avoir lieu le 2 mai dernier, mais le représentant du MJS l'a annulé «sans motif apparent».

Les clubs contestataires affirment que la nouvelle liste va en contradiction avec la note méthodologique N° 399 du ministre de la Jeunesse et des Sports, du 16 septembre 2020, relative au processus de renouvellement des instances des structures d'organisation et d'animation sportives locales. Ceci, étant donné, ajoute-t-on, que les clubs exclus remplissent toutes les conditions pour figurer dans la liste des membres de l'AG. Ils ont saisi le premier responsable de la tutelle, Sid Ali Khaldi, pour relever toutes les anomalies «faites avec le consentement de la direction générale des sports (DGS)», entre autres, la présence du club de Souidania, présidé par Serir, et qui n'a pas d'agrément depuis 2 ans déjà. De ce fait, comment se fait-il que Serir s'est retrouvé à la tête du directoire?

«À la suite d'un recours de Serir, basé sur des allégations infondées et des mensonges caractérisés, le directoire que préside Yahia Rezig a été relevé de ses fonctions, sans décision et remplacé par Serir, qui préside un club sportif sans agrément en violation des lois en vigueur», explique les clubs contestataires. «Serir a basé ses recours sur les mensonges avérés et les documents falsifiés (faux mandatements joints)», ajoutent-ils. Ceux-ci affirment, en outre, que l'actuel président du directoire avait remis une liste de 5 associations devant assister à cette AGEX qui devait avoir lieu le 24 décembre dernier, et la DGS a émis un avis défavorable par décision du 18 novembre. Le responsable en question a pris, par la suite, l'engagement par écrit de rétablir les clubs exclus illégalement, ce qui n'a pas été fait jusqu'à l'heure. Et ce n'est pas tout, puisqu'on affirme que les responsables des 5 clubs retenus (CCS, ADI, Hydra, NRDI et ESFC) ont fait l'objet d'une décision ministérielle N°537, datée du 4 mai 2020, les sanctionnant pour «mauvaise gestion». Dans la lettre adressée aux MJS, les clubs exclus ont joint les documents «nécessaires» prouvant la véracité de ce qu'ils avancent, entre autres, la liste officielle de l'AGO, les attestations d'affiliation 2020 et 2021, la situation administrative des clubs agréés et affiliés, la situation administrative des clubs non agréés ainsi que les faux mandatements établis par Serir. Le ministre est, donc, interpellé.