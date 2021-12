Les résultats y sont, mais la direction cherche à se payer la tête de son entraîneur! L'argent y est, mais la gestion des affaires courantes du club reste chaotique! Un préparateur physique est en place, mais l'entraîneur adjoint tente d'imposer un autre! Telles sont, entre autres, les trois grandes problèmatiques qui caractérisent la gestion quotidienne du CR Belouizdad, double champion d'Algérie en titre. L'entraîneur en chef, Marcos Paqueta, est sur un siège éjectable, puisqu'on affirme en interne qu'il n'est pas l'homme de la situation. Pourtant, outre une qualification à la phase des poules de la Champions League, son équipe occupe la seconde place au classement général du championnat, avec 4 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Aussi, le courant passe parfaitement bien entre lui et la majorité des joueurs, même ceux qui ne jouent pas. A en croire des sources, on a voulu même créer un conflit entre le technicien brésilien et ses capés pour le pousser à jeter l'éponge et éviter, ainsi, de lui payer des indemnités, mais peine perdue. Et ce n'est pas tout. En effet, on a voulu faire croire à certains éléments clés de l'équipe que le coach veut les libérer, chose que le concerné a démentie, indiquant que ce sujet n'a jamais été évoqué avec qui que se soit. Avant cela, et après avoir décidé de se passer des services du préparateur physique Aymen Nouadri, ce dernier a été repêché par la direction, à l'insu du coach, surpris de le voir reprendre. Et comme tout le monde se mêle, au Chabab, du travail de l'autre, c'est le coach adjoint, Ahmed Benkablia, qui se joint à cette chaîne. Celui-ci avait proposé, dans un premier temps, le préparateur physique tunisien, Houssem Ezzorgati, mais sa proposition a été rejetée par ses responsables. Le Tunisien est finalement allé s'engager au Maroc, avec le MC Oujda. Quelques jours plus tard, et malgré le retour de Nouadri, Benkablia fait une nouvelle proposition, à savoir celle de Khaled Guerioune, actuellement en poste chez le nouveau promu, le HB Chleghoum Laïd. Les deux hommes (Benkablia et Guerioune) avaient déjà travaillé ensemble au CS Constantine, sous la houlette du coach Miloud Hamdi. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la direction a pris en compte cette proposition et contacté Guerioune, lui proposant de travailler conjointement avec Nouadri. Autrement dit, le Chabab se retrouvera, le cas échéant, avec deux préparateurs physiques, un peu plus d'un mois après la décision prise par le conseil d'administration de rationaliser les dépenses. «L'actionnaire majoritaire du Club et son financeur exclusif, le Groupe public Madar, a exigé une plus forte rationalisation des dépenses et fait part de son intention de ne plus accorder des rallonges budgétaires à souhait», avait précisé le club dans un communiqué signé par le PCA, Mohamed Benelhadj, le 3 novembre dernier. La rationalisation des dépenses n'a touché, a priori, que les joueurs, lesquels attendent de recevoir la prime de la qualification pour la phase des poules de la LDC depuis la fin du mois d'octobre dernier.