Pour ceux qui ne le connaissent pas, Djahid Abdelwahab Zefizef est un cadre supérieur de l'État où il occupe depuis 2017 à ce jour le poste de P-DG du Groupe des industries agro-alimentaires et logistique (AGROLOG) qui regroupe plusieurs entreprises, dont celles de l'aviculture, la production des viandes rouges, la valorisation des produits agricoles, la participation à la régulation des produits de large consommation. Le jeune Djahid avait décroché son baccalauréat scientifique en 1978 avant d'entreprendre des études supérieures en sciences commerciales puis d'accomplir son service militaire entre 1986 et 1988 où il était officier de réserve au 4e GGF, au niveau de la 6e Région militaire. Le nouveau président de la FAF a suivi durant toute sa carrière plusieurs formations de courtes durées dans le cadre de la restructuration industrielle, notamment la privatisation des entreprises. Sur le plan professionnel, Zefizef a débuté en 1988 où il occupa le poste de chef de département approvisionnement à l'Office régional des viandes de l'Est (ORVE). En 1998, il est chargé de mission au niveau du Holding agro-alimentaire divers et devient membre du Directoire du Groupe avicole de l'est (ORAVIE). Entre 2000 et 2003, il est désigné à la tête du Directoire du groupe avicole centre (ORAC) puis l'année d'après président du Directoire du groupe SOTRACOV jusqu'à 2010. L'année d'après, il devient P-DG de l'EP FRIGOMEDIT, issue de la restructuration du groupe SOTRACOV. Cette entreprise a pour missions, entre autres, de réguler le marché des produits de large consommation et la valorisation des produits agricoles; mais également l'approvisionnement des institutions et collectivités publiques en produits alimentaires, notamment le ministère de la Défense nationale (MDN) et la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Dans le cadre de sa carrière dans le secteur des capitaux marchands de l'État, Djahid Zefizef a occupé plusieurs postes de responsabilités tels qu'administrateur (Groupe SMIDE, ex-ERIAD), DICOPA, AGRODIV, ou bien président du conseil d'administration de la société algéro-serbe du froid SALSEF et de CETRADE. Dans le domaine du football, Zefizef a été membre du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football de 2006 à 2009, où il présida la Commission de l'éthique et responsable de l'Équipe nationale A. Durant le mandat 2013 - 2017, toujours sous la présidence de Mohamed Raouraoua, il est cette fois vice-président de la FAF, président de la commission finances et responsable de l'Équipe nationale A. Compte-tenu de ses compétences, ses connaissances et sa maîtrise du management, il a été désigné chef de la délégation algérienne lors des Coupes du monde de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil. Il l'a été aussi pour les CAN de 2010 en Angola et 2015 en Guinée équatoriale. Enfin, Zefizef occupera le poste de vice-président de la Commission d'audit de la Confédération africaine de football. En 2017, il est membre du Bureau fédéral sous la présidence de Kheïreddine Zetchi, avant de se retirer en 2018 en raison de la fonction supérieure de P-DG du groupe AGROLOG. En janvier 2022, il est sollicité de nouveau pour être le manager général de l'Équipe nationale A, notamment lors des dates FIFA de mars et juin 2022.

In FAF.dz