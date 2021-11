Depuis que les consultants et autres invités d'émissions sur le foot ont pris place face aux animateurs des plateaux TV, une expression inappropriée occupe les devants de toutes les interventions! Les téléspectateurs sont tous retournés par ces écarts et fautes criardes que ces messieurs, et heureusement qu'il n'y a jamais de dames, nous servent à chaque émission! Il s'agit de l'expression: «Lorsque nos joueurs vont en... Afrique, ils...» Et alors messieurs, prononcée comme cela, cela signifie ni plus ni moins que l'Algérie se trouve hors du continent noir, mais on oublie trop souvent, que notre merveilleuse «Dzaïr» est le premier pays africain en vue, depuis le ciel ou la mer, pour le visiteur venant du sud de l'Europe! Et cette expression embarrassante articulée, par ces messieurs, l'est à chaque fois, qu'ils évoquent, le climat, ici, c'est toujours les grosses chaleurs. Non, mais, arrêtez donc de dire des bêtises! Que faites-vous alors des athlètes et fans de Tindouf, Adrar, Tougourt, Négrine, Biskra, Bechar, El Grara, Timimoum, Ferkane, Ilizi, M'Doukal, Kouinine, Ouargla, et autres Reggane? Ce sont des agglomérations africaines, avant tout, mais surtout algériennes! Nos petites et grandes villes, villages, douars, et bourgs, sont sous les désira tas de Dame nature! De toute façon, avec le dérèglement climatique en cours, il n'y aura plus de problème d'adaptation au climat local! Jouer au Bénin, serait comme si nous étions à Aïn-Sefra! Et comme le foot est un sport qui a toujours démontré qu'une équipe très bien préparée, peut l'emporter quel que soit l'adversaire! La température, le climat, la pluviométrie, la neige, puisque nous y fonçons droit, l'humidité! Ces éléments naturels ont toujours été les compagnons d'entraîneurs à court d'arguments, et surtout, nous pensons ici, particulièrement, aux soi-disant grands entraîneurs, l'arbitrage. N'essayons pas de cacher le soleil avec un tamis! Un referee pourrait à la rigueur priver une équipe d'un but, d'un penalty ou d'une agression qu'il n'aurait pas tout de suite avoir remarqué, mais si nous avions une équipe excellemment préparée, prête à tous les coups, y compris, les plus vils, dans le sens le plus nocif du terme, nous aurions entre-temps inscrit 4 ou 5 beaux buts, et personne n'aurait rien trouvé à redire! Toute la question est dans l'obtention d'indiscutables résultats réussis à la loyale! Il faut aussi affirmer avec force que tous les joueurs actuels, qui sont ceux de la grande génération de gagneurs, sont aussi et surtout, des enfants de Tweeter, Facebook, et autres Instagram, n'ont plus ce maudit réflexe des aînés, dans le dépassé domaine noir de la pestiférée triche! La triche! Un mot dégueulasse! Un terme à ne jamais employer, dans tous les domaines, et surtout en sport, ou en un mot, comme en mille, puisqu'il est roi: le foot! Pour les vieilles générations, il est très important que les jeunes d'aujourd'hui, sachent que la tricherie, ne date pas d'hier, ni d'avant-hier! Dans la Grèce antique, elle était là, présente lors des duels devant des arènes pleines à craquer! Ne nous étalons pas non plus dans la Rome des Néron, Antoine et autres Brutus! La tricherie y était parce que la populace le désirait, non, le voulait! Eh, oui! Aujourd'hui, le club où un président triche, car les supporters veulent des résultats à n'importe quel prix... Plus haut, les plus importantes personnalités veulent des résultats, et de bons résultats, là aussi, à n'importe quel prix! Un peu plus haut, au niveau continental, par exemple, on laisse de côté la faim et le dénuement du peuple, et tout entreprendre, pour avoir des résultats immédiats, de quoi faire oublier la misère du peuple, le temps que la situation sociale, s'améliore et prenne enfin place, au sein des populations! Alors concernant le match du 16 novembre prochain, contre le Burkina Faso, tout a été mis en place par le staff et le talentueux Djamel Belmadi, pour remporter haut la main, les 3 précieux points du passage aux barrages de mars 2022! Quant aux amateurs de mini-scandales et autres racontars à la noix de coco, ils feraient bien, d'attendre, bien au chaud et à l'abri, le énième coup d'éclat des descendants des valeureux et inoubliables guides du 1er Novembre 1954, Larbi Ben M'hidi et Abane Ramdane! Et lorsqu'on écrit, «tout a été mis en place», cela signifie, très simplement, sportivement, en prenant soin de l'éthique, et comme parlerait un vieux technicien, qui a connu des vertes et des pas mûres, sur tous les plans, footballistique- ment et techniquement parlant!