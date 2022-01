Il y a à peine 4 ans, la Confédération africaine de football (CAF) avait homologué pas moins de 8 stades algériens pour abriter les compétitions continentales. Aujourd'hui, ce chiffre s'est inexplicablement réduit à seulement 2 stades homologués, à savoir le stade du 5-Juillet d'Alger et Mustapha-Tchaker de Blida. Le nouveau stade d'Oran devrait, quant à lui, être homologué cette fois-ci, mais pour le moment, rien n'a filtré à son sujet. Et pourtant, le 21 du mois en cours, la CAF avait envoyé une commission d'inspection pour les stades proposés par les représentants algériens engagés dans les différentes compétitions interclubs. «Il s'agit d'inspecter les sites désignés par les clubs prenant part à la phase de groupes et éventuellement aux quarts et demi-finales des compétitions interclubs de la CAF 2021-2022, en l'occurrence le CR Belouizdad, l'ES Sétif, la JS Saoura et la JS Kabylie», a indiqué la FAF dans un récent communiqué de presse. Sidat Muhammad Feizal, le responsable senior licence de clubs de la CAF à la tête de cette commission d'inspection, a visité 5 enceintes sportives jusqu'au 21 janvier. Il s'agit du 5-Juillet d'Alger, du 8-Mai 1945 de Sétif, du Complexe Olympique d´Oran, du 20-Août de Bechar et enfin du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Il se trouve qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore si les quatre clubs algériens engagés en Coupes africaines pourraient ou pas disputer leurs différentes rencontres continentales dans leurs propres fiefs respectifs. Sans citer de pays africains, on constate que des stades sont homologués par la CAF, alors que sur le plan du cahier des charges tout juste validé pour notre pays, les autres contrées n'ont vraiment pas de réserves sur leurs terrains, comme par enchantement. À titre d'exemple, on citera le cas de la JS Saoura qui, au stade Omar-Hamadi de Bologhine, trempé d'eau à cause de la pluie qui s'est abattue, le club avait réussi à se qualifier aux 16es de finale «bis» de la coupe de la CAF, malgré le nul concédé face à l'ASAC Concorde (1-1), pour le compte du 2e tour préliminaire (retour). À l'issue de cette rencontre, et en dépit de la qualification de son équipe, le président de la JS Saoura, Mohamed Zerouati, a tenu à manifester son mécontentement à l'égard de la Fédération algérienne de football (FAF), qu'il avait accusée de n'avoir rien fait pour que l'infrastructure de Bechar soit homologuée par la CAF, en citant même Réda Ghazal, membre de la FAF et de la Commission homologation de la CAF. «Je ne comprends rien. Réda Ghazal est venu pour homologuer le stade du 20-Août de Bechar en mettant 21 réserves sur le stade. Je ne sais pas comment on va jouer nous? Le plus grave dans tout cela, où est le secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd? Où est le président de la FAF? Où sont les membres du Bureau fédéral? Ils sont en train de se battre pour les frais de mission, mais pour travailler au profit de la nation et s'occuper des équipes, on ne les voit pas. En Mauritanie, 20 clubs jouent sur un même stade», fait remarquer Zerouati. «On a subi beaucoup de pression en jouant. On critiquait l'ancien président de la FAF, mais je constate qu'il était meilleur», a-t-il conclu. À ce moment-là, la direction de la JSS a formulé un recours, car «le stade dispose de toutes les commodités pour abriter les matchs de coupe de la CAF et attend une réponse de qui de droit». Mais la CAF n'a pas pris en considération le recours des responsables de la Saoura en programmant ce match retour, samedi soir, au stade Omar Hamadi de Bologhine! Enfin, il est utile de faire remarquer le fait qu'aucune des parties algériennes (les clubs et la FAF) n'a essayé d'appeler à une réunion entre les responsables des clubs engagés et les responsables concernés par cette histoire des «infrastructures», avant le début des compétitions continentales pour prendre des décisions fermes, que d'aucuns doivent accepter pour ne point revoir, chaque année, le même problème se poser...