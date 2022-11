Djamel Belmadi dévoilera bientôt sa liste pour le match amical Suède - Algérie, le 19 novembre à Malmö. Plusieurs binationaux devraient connaître leurs premières sélections. Parmi eux, Houssem Aouar. Le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais, qui est redevenu un titulaire depuis la nomination de Laurent Blanc au poste d'entraîneur, devrait faire partie de cette liste. Dimanche dernier, France24 annonçait que le natif de Lyon aurait officiellement opté pour la sélection algérienne. Cette nouvelle était attendue puisque le sélectionneur Djamel Belmadi avait déjà promis qu'il allait y avoir de nouveaux joueurs lors du prochain stage des Verts. Aouar, qui a porté le maillot de la France dans toutes les catégories de jeunes, compte une sélection en 2022 avec les Bleus A. Le Lyonnais, qui retrouve un bon niveau depuis quelques semaines, sera un renfort de choix pour le milieu algérien. Toujours selon France24, le latéral gauche de Wolverhampton, Rayan Aït-Nouri, qui a changé de nationalité sportive, devrait être sur la liste de Belmadi. Malgré un début de saison compliqué pour le club anglais, l'arrivée d'Aït-Nouri serait un véritable plus pour la sélection. Capable de jouer au milieu, mais également dans le rôle d'un piston gauche, le jeune latéral de 21 ans sera sans doute la doublure de Ramy Bensebaïni qui réalise un très bon début de saison. Le milieu de terrain du Chamois Niortais (Ligue 2 française), Bilal Boutobba, qui a porté les couleurs de la France entre 2014 et 2017 pour les catégories jeunes U17 à U20, a décidé de choisir l'Algérie. Passé par Montpellier, Séville ou encore le centre de formation de l'Olympique de Marseille, le jeune joueur de 24 ans trouve un point d'appui à Niort en tant que titulaire pour pouvoir prétendre à une place en sélection. Annoncé comme une pépite depuis petit, «porter le maillot de l'EN d'Algérie sera une grande fierté», affirme le milieu de Niort. La petite surprise pourrait venir de Toulouse, l'attaquant de 19 ans, Farès Chaïbi. Pour sa première saison en Ligue 1 Uber Eats, le Franco-Algérien compte déjà 2 buts et 4 passes décisives. Sélectionné par Noureddine Ould Ali, lors d'un stage pour la double confrontation amicale contre le Soudan en septembre pour les U23, Farès pourrait découvrir pour la première fois la sélection algérienne de Djamel Belmadi.

R. S.