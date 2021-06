La Confédération africaine de football (CAF) avait envoyé à toutes les Fédérations sous sa coupe une instruction à travers laquelle elle leur demande de communiquer les noms des clubs qui participeront aux deux compétitions interclubs (Ligue des Champions et coupe de la confédération) avant le 30 juin 2021. Et c'est donc une véritable problématique qui se pose, une fois de plus à la Fédération algérienne de football (FAF) qui rappelle bien celle du mois d'août de l'année dernière où il fallait départager, notamment le MCA et l'ESS pour la seconde place qualificative à la Ligue des Champions d'Afrique.

D'ailleurs, même la programmation du stage de l'Equipe nationale algérienne des joueurs locaux a fait sortir des ses gonds le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, qui a fait savoir aux responsables, qui ont pris cette décision de ne pas l'avoir associé puisque il s'agit des joueurs locaux et c'est l'instance qu'il préside qui doit effectuer une nouvelle programmation pour tenter de terminer le championnat le plus tôt possible, mais certainement pas avant le 30 juin. En effet, et à titre d'exemple, le CR Belouizdad a contesté déjà cette programmation dans la mesure où cinq de ses joueurs font partie de la sélection des locaux en stage.

Elle doit jouer son prochain match de championnat face au Paradou, samedi prochain, et demande de le jouer dimanche. Cela dit, il est aussi important de noter qu'on évoque également une possibilité que la CAF prolonge le délai de la fin des championnats. Ce qui, pour le moment n'est pas le cas et la FAF doit prendre donc des dispositions. D'ailleurs, la FAF a bien réagi à cette histoire de l'arrêt du championnat le 30 juin. L'instance fédérale a publié le 2 juin dernier un communiqué dans lequel elle dément les rumeurs faisant état de l'arrêt du championnat le 30 juin prochain.

La Fédération algérienne de football apporte un démenti formel contre toutes les rumeurs faisant part de l'arrêt du championnat de la Ligue 1 professionnelle de la saison 2020-2021 le 30 juin prochain. La question de la saison 2020-2021 a été certes débattue lors de la dernière réunion du Bureau fédéral du 31 mai, où plusieurs solutions ont été proposées, afin d'être en harmonie avec le calendrier international ainsi qu'avec les échéances de nos sélections nationales (A et des joueurs locaux), mais aucune décision n'a été prise à ce propos», a précisé la FAF dans ce communiqué, laissant le doute et le suspense planer sur l'issue de cette saison 2020-2021. D'où, aux dernières nouvelles, une réflexion aurait été engagée pour trouver une solution à cette problématique. Ainsi, on apprend que le Bureau fédéral a chargé le directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, d'ouvrir un débat avec les clubs au sujet de l'arrêt du cham-pionnat avant terme. On parle même de l'idée de faire disputer tous les matchs retard pour mettre toutes les équipes sur le même pied d'égalité en matière de classement de la Ligue 1. Ce qui faciliterait la tâche pour l'application du système déjà utilisé l'année dernière et plus précisément au mois d'août lorsqu'il s'agissait de départager l'ESS et le MCA pour la deuxième place qualificative aux coupes africaines. En effet, on se souvient que l'année dernière la FAF a opté par l'application du principe de l'indice dans la formule du système de compétition. Et là, ce serait donc l'article 69 relatif à cette règle de l'indice en Ligues 1 et 2. L'article 69 stipule en fait qu «(...) en cas d'égalité de points entre deux équipes ou plus, au terme du classement final, les équipes seront départagées selon l'ordre des critères suivants: le plus grand nombre de points obtenus par une équipe lors des matchs joués entre les équipes concernées; la meilleure différence de buts obtenue par une équipe lors des matchs joués entre les équipes concernées; la meilleure différence de buts obtenue par une équipe sur l'ensemble des matchs joués par les équipes concernées, lors de la phase aller; le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l'ensemble des matchs joués par les équipes concernées lors de la phase aller; le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l'ensemble des matchs joués à l'extérieur par les équipes concernées lors de la phase aller; en cas d'égalité concernant tous les critères ci-dessus, un match d'appui avec prolongation éventuelle et tirs au but est organisé par la ligue sur terrain neutre. (...)». Et ce fut donc cette fameuse décision prise alors par la FAF qui a opté finalement pour la formule de la consécration des lauréats, accession, mais sans relégation.