Le sélectionneur de l'Équipe nationale, Djamel Belmadi, animera, aujourd'hui, une conférence de presse au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (11h00), et présentera le programme de la sélection nationale de football qui se prépare pour la double confrontation face à la sélection camerounaise, prévue les 25 et les 29 mars, comptant pour les matchs de barrage de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Algériens férus des Verts attendent avec impatience la liste des 23 joueurs que le sélectionneur doit dévoiler dans les jours qui viennent. Ceci, s'il ne le fera pas ce jour même. En tout cas, il faudrait d'abord s'attendre à ce que le sélectionneur national, Belmadi, livre un bilan exhaustif sur la dernière participation des Verts à la coupe d'Afrique des nations qui s'est déroulée au Cameroun. Au Cameroun, les Verts ont quitté le tournoi dès le 1er tour avec deux défaites contre la Guinée équatoriale (0-1) et la Côte d'Ivoire (1-3) et un nul face à la Sierra Leone (0-0). D'ailleurs, Belmadi avait bien souligné lors de sa dernière conférence de presse la piètre participation de Mahrez et ses compatriotes à cette CAN camerounaise que les fans des Verts ont déjà mis de côté, mais pas oublié. Aujourd'hui, place à un autre défi pour Belmadi et ses joueurs: il s'agit d'une qualification à la Coupe du monde prévue à la fin de l'année en cours au Qatar. Les amoureux de la sélection nationale attendent donc la liste des joueurs qu'a préparée Belmadi pour les deux rendez-vous cruciaux face au Cameroun, dont la première manche se jouera vendredi 25 mars au stade Japoma à Douala (18h00). Le match retour est fixé, quant à lui, au mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30). Sur le plan de l'effectif donc, on sait parfaitement que le staff technique sous la houlette de Belmadi ne va vraiment pas chambouler son équipe avec beaucoup de nouvelles têtes. Il est vrai qu'il faut toujours «encourager» de nouveaux espoirs du football national, mais force est de reconnaître que pour cette double confrontation contre les redoutables Camerounais avec leur attaque de fer notamment ses deux «buteurs» Aboubakar et Toko Ekambi; il faut prendre toutes les dispositions.

Belmadi et son staff ont bien suivi les prestations de cette sélection camerounaise lors de la dernière CAN. Mais, il y a lieu de préciser que plusieurs joueurs «titulaires» des Verts connaissent une période de manque de temps de jeu et d'autres de blessures. C'est le cas, notamment du buteur Belaïli et Bounedjah sans oublier Atal dont la blessure à la clavicule l'a carrément écarté de cette double confrontation face au Cameroun. Il ne faut pas aussi omettre le défenseur central Mandi qui n'est pas aligné par son coach de Villaréal. On s'attendra à revoir Tahrat qui est bel et bien titulaire dans son club El Gharafa et qui est régulier en compétition. Il y a aussi le retour du joueur du championnat néerlandais Touba qui est aussi pressenti dans cette nouvelle liste des Verts pour la double confrontation face aux Lions indomptables.

Benayada et Helaïmia sont aussi opérationnels et ont bien du temps de jeu. Ce qui les met dans une bonne possibilité de se retrouver sur la liste du coach des Verts. Zedadka est également régulièrement cité pour figurer dans une des listes de Belmadi. Reste donc à attendre cette liste des «23» que Belmadi doit transmettre au plus tard dans une semaine. Pour le moment, on attend d'abord cette conférence de presse d'aujourd'hui où on espère quelques révélations du coach principal des Verts.