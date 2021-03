Il est connu dans les pays dits «avancés» et libres, que le parquet dépend exclusivement de l'Exécutif, ou si l'on veut bien le dire carrément, du gouvernement. C'est pour le moment, impossible de passer à l'indépendance de la justice, vu le niveau de certains magistrats, à qui on ne pourra jamais laisser la liberté de mouvement. Il n'y a qu'à se remémorer le candidat qui a été admis à l'Ecole nationale de la magistrature en 2014, avec la ridicule note de 7, 25 / 20! Huit ans après, nous voudrions bien savoir le devenir de ce candidat-élève-magistrat qui a été pris rien que pour arriver au nombre arrêté, par le cabinet du ministre de l'époque, i.e. En 2012! Cette minicatastrophe nommée ne s'est heureusement pas répétée et ne risque pas d'arriver avec le nouveau directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, sise à Koléa (wilaya de Tipasa), ce tigre, nommé: Djaâdi.