Suite au report de la coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue cette année 2023 avant d'être repoussée au mois de janvier 2024, la Confédération africaine de football (CAF) devrait acter prochainement le report des 3es et 4es journées de qualification de septembre 2022 à mars 2023. Ce report est motivé par la nécessité de laisser les sélections africaines qualifiées au Mondial du Qatar bien se préparer et organiser plusieurs matchs amicaux contre des sélections africaines ou des sélections mondialistes au mois de septembre prochain. Et jusqu'à aujourd'hui, on évoque que le coach national, Djamel Belmadi, planche sur trois possibilités de rencontres amicales et on cite, à ce propos, des sélections aussi huppées que l'Argentine, la Belgique, l'Italie, la Suède et la Croatie. Mieux encore, même au mois de novembre, il pourrait y avoir d'autres rencontres amicales pour les Verts à en croire le coach Belmadi. En effet, le 13 juin dernier, dans un entretien accordé à la chaîne YouTube de la Fédération algérienne de football (FAF), le coach Belmadi a déclaré que l'Algérie pourrait disputer «un ou deux matchs amicaux» en novembre prochain contre de «grosses équipes européennes», qui préparent le Mondial 2022.

«En accord avec les clubs, il y aura une possibilité de jouer un ou deux matchs amicaux en novembre prochain, contre une des équipes qui ne vont pas participer à la Coupe du monde, comme l'Italie par exemple. On a eu une demande de la part des Italiens il n'y a pas si longtemps.

L'Italie pourrait être une possibilité qu'on a eue récemment parmi tant d'autres. Il y a aussi la Suède, la Croatie et la Belgique, qui nous ont sollicité dernièrement», a révélé, à ce moment-là, Belmadi. En effet, au lendemain du match, Algérie-Iran (2-1), à Doha, le sélectionneur national a indiqué que «La date FIFA officielle est pour septembre, avec au menu la double confrontation face au Niger dans le cadre des qualifications de la CAN 2023, mais il y a aussi une fenêtre en novembre juste avant le Mondial 2022. Si on arrive à monter une belle équipe en novembre, ce sera avec grand plaisir et beaucoup d'envie de jouer un match contre de grosses équipes, ici en Algérie pour inaugurer un stade, celui d'Oran, ou bien en Europe.

Mais rien n'est certain, d'autant qu'on sera attentif à ce qu'on nous demandera de faire par la FIFA et par surtout les clubs», a -t-il conclu. Reste donc à savoir ce qu'a, jusqu'à présent fait la FAF pour «monter» ces matchs amicaux. Il faut reconnaître que ce serait une très bonne opportunité pour la sélection algérienne de se produire sur cette belle pelouse du nouveau stade olympique d'Oran, qui a d'ailleurs abrité les derniers Jeux méditerranéens. Encore faut-il aussi rappeler qu'une délégation de la Confédération africaine de football s'était déjà déplacée sur place dans cette infrastructure sportive qu'elle a visitée après avoir fait la même chose dans plusieurs stades, notamment le 5- Juillet, Douéra, Baraki.

Ces deux derniers sont en phase de fin des travaux et seront d'ici là prêts pour des matchs internationaux. Et là, il est très important de signaler qu'en principe le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, devrait avoir déjà préparé un programme pour ces matchs amicaux, d'autant qu'avant d'être élu président de l'instance fédérale algérienne, succédant à Charaf-Eddine Amara, Zefizef n'était autre que le manager général de la sélection algérienne.