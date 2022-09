Le Mouloudia d'Alger est toujours sans entraîneur, mais cela n'a pas empêché l'équipe, qui est drivée par le coach intérim, Mounir Lehbab, de poursuivre sa préparation avec comme dernier match amical, sa rencontre face à l'USM Blida. En effet, Merzougui et ses coéquipiers ont été tenus en échec par les coriaces joueurs de l'USM Blida, jeudi dernier au stade de Dar el Beïda. Les buts du Moulouda d'Alger ont été marqués par Oukil et Dahmani. Encore faut-il noter qu'en l'absence du gardien de but titulaire des Vert et Rouge, Farid Chaâl, en sélection nationale avec Belmadi, alors que Yaâcoubi se trouve également en sélection des U23, c'est Oussama Litim qui a gardé les bois des Vert et Rouge face aux Vert et Blanc. À l'issue de ce match amical, programmé après le report du derby face au CRB, Lehbab reconnaît que

«L'équipe est vraiment en manque de compétition dans la mesure où elle n'a pas joué beaucoup de rencontres amicales durant l'intersaison.»

Et c'est ainsi que le coach intérim des Vert et Rouge a expliqué que l'équipe «manque actuellement de cohésion». Ce qui est compréhensif puisqu'il faut bien quelques matchs dans les jambes pour que la complémentarité et la bonne cohésion entre les anciens et les nouveaux joueurs soit retrouvée. Et c'est dans cet ordre d'idées que le coach Lehbab indique qu' «il faut travailler dans les matchs amicaux pour régler ce manque de cohésion entre les joueurs». Le staff technique des Vert et Rouge a programmé trois matchs amicaux dont le premier a été celui de jeudi dernier contre l'USM Blida. Le deuxième match est prévu la semaine prochaine contre l'ESM Koléa. Et pour ce second match amical, la direction du MCA n'a pas encore divulgué le lieu de déroulement de cette partie. Cela se passe au moment où le Mouloudia d'Alger est toujours sans entraîneur en chef depuis le départ de Faruk Hadzibegic, qui a quitté le Doyen après trois défaites consécutives. Depuis, on a cité plusieurs noms de coachs, mais pour le moment rien n'a été concrétisé sur ce cas précis qui est d'importance capitale. Ainsi, Après avoir touché le coach tunisien Mondher Kebaier, celui-ci a décliné l'offre du président de l'équipe, Hadj Redjem. Ce dernier a par la suite, contacté son compatriote Faouzi Benzerti, mais l'ex-sélectionneur de la Tunisie, s'est excusé en déclinant également cette offre. Et aux dernières nouvelles, le président Hadj Redjem tente avec deux autres coachs à savoir le Tunisien Mouine Chaâbani qui a demandé 30000 euros au CRB pour driver les champions d'Algérie en titre, récemment.

Ce qui a contraint le président du MCA de ne pas le contacter car trop cher. C'est alors que le président du MCA s'est retourné vers le coach français, Bertrand Marchand. Mais, jusqu'au moment où on mettait sous presse, Hadj Redjem n'a toujours pas trouvé le coach principal qui doit driver le Doyen durant la présente saison 2022-2023.

Cela se passe au moment où le MC Alger se trouve à la 9e place au classement général avec un total de 5 points seulement. Donc, pour résumer, le MCA est toujours suivie par le coach intérim Lehbab en attendant l'arrivée d'un nouveau coach pour driver les Vert et Rouge dès la prochaine journée du championnat, soit la 6e prévue du 30 du mois en cours au 2 octobre prochain.

Le MC Alger doit recevoir l'ASO Chlef à Rouiba, dimanche 2 octobre.