À l'issue de la 6e et dernière journée des qualifications de la Coupe du monde 2022 où l'Algérie a arraché son billet pour les barrages, les Verts attendront avec impatience la date du 18 décembre pour connaître leur prochain adversaire dans la double confrontation en matchs barrages en mars. Le tirage au sort à Doha (Qatar) sera «dirigé» avec cinq pays, premiers du dernier classement FIFA, qui seront têtes de série et ne pourront donc pas se croiser. Les quatre demi-finalistes de la dernière CAN (Algérie, Sénégal, Tunisie, Nigeria), ainsi que le Maroc ne vont pas se rencontrer, si on se réfère au classement FIFA actuel qui ne changera pas dans quelques jours, car les écarts entre les uns et les autres laissent de la marge. Et aujourd'hui, avant cette date du 18 décembre pour le tirage au sort, 5 potentiels adversaires se trouvent dans le chapeau II, dont l'un d'eux sera celui qui rencontrera les Verts. Il s'agit du Cameroun, de l'Egypte, du Ghana, du Mali et de la République démocratique du Congo. L'EN algérienne s'est qualifiée pour ces barrages, malgré le match nul concédé à domicile, mardi dernier, face au Burkina Faso (2-2). A l'issue de ce résultat, l'Algérie termine en tête avec 14 points, avec 2 longueurs d'avance sur le Burkina Faso (2e, 12 points). Le Cameroun s'est qualifié aux barrages lors du match choc contre la Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à un but de Karl Toko-Ekambi, que les Lions indomptables ont arraché le seul ticket qualificatif dans le groupe D. Ce match a, d'ailleurs, illustré la future image de la prochaine coupe d'Afrique organisée par le Cameroun au mois de janvier prochain. Les Pharaons égyptiens ont arraché un précieux match nul à Luanda, face à l'Angola (2-2), après avoir été menés (0-2), vendredi 12 décembre, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du prochain Mondial (2e tour). Queiroz et ses joueurs comptent 11 points en tête du groupe F. Le Gabon, 2e avec 7 points, ne pouvait plus les rejoindre lors de la 6e et ultime journée du 2e tour. Un point qui suffit à leur assurer la 1ère place du groupe F et donc un ticket pour le 3e et ultime tour. Le Ghana a arraché sa victoire face à l'Afrique du Sud, grâce à un penalty signé André Ayew, permettant aux siens de l'emporter face à l'Afrique du Sud dans le groupe G (2e tour). Les Black Stars s'adjugent la 1ère place devant les Bafana Bafana, grâce à une meilleure attaque. De son côté, le Mali a bien profité de la contre-performance de l'Ouganda, face au Kenya, en battant le Rwanda à Kigali (3-0) jeudi 11 novembre. Ils seront donc au 3e tour des matchs barrages. Jamais qualifié pour une Coupe du monde, le Mali sera présent lors du 3e et dernier tour des éliminatoires du prochain Mondial au Qatar. Les joueurs du sélectionneur, Mohamed Magassouba, poursuivent leur parcours quasi sans faute, avec une victoire nette à Kigali face à la lanterne rouge du groupe E, le Rwanda. Enfin la République démocratique du Congo a gagné, dimanche dernier, sa «finale» du 2e tour dans le groupe J contre le Bénin (2-0), dans un match marqué par un penalty qui fait débat. La RDC se classe 1ère sur le fil.