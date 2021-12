La dernière marche sera, pour les Verts, la plus attendue et, surtout, la plus difficile. En finale de la Coupe arabe des nations FIFA-2021, peu importe l'identité de l'adversaire de l'Equipe nationale de football A'. Chaque partie qui animera ce rendez-vous fera tout son possible afin de l'emporter et ajouter un nouveau titre à son palmarès.

Aujourd'hui, à partir de 16h au stade d'Al Bayt, une enceinte sportive, hors du commun, l'Algérie aura à en découdre avec une vieille connaissance... la Tunisie.

Un derby chaud, passionnant et ouvert à tous les pronostics, et qui reste, surtout fraternel en dépit de l'identité de l'heureux sacré. Sur le terrain, les deux antagonistes partent à chances égales et celui qui saura trouver la clé du mach, finira par prendre le meilleur et s'installer sur la plus haute marche du podium.

Le coach algérien, Madjid Bougherra, a plusieurs atouts à faire valoir.

A commencer par la «Grinta» de ses capés et la volonté de chacun d'entre eux à ravir davantage tout un peuple qui les attend et qui suivra sur ses nerfs cette rencontre. Chez les joueurs, la politique de la gagne est ancrée. Ils veulent, de ce fait, continuer sur la lancée et rentrer au pays avec le trophée en main. Envie de bien faire, assimilée au patriotisme, font que tous les Algériens restent optimistes, quant aux capacités de Belaïli et consorts de réussir ce dernier acte. Quant au coach, et malgré certaines lacunes constatées dans son jeu et sa manière de gérer les matchs, il n'accorde pas beaucoup d'importances à certaines de ces critiques, puisque le plus important pour lui est de remporter le premier grand titre de sa jeune carrière d'entraîneur.

Et quoi de plus beau que de le faire à la tête de l'Equipe nationale qu'il avait défendue crânement en tant que joueur et capitaine. Dans leurs déclarations, les joueurs nagent dans le même sens: «Pas question de revenir bredouille après avoir atteint ce stade de la compétition.» Ce qui intéresse les joueurs, disent-ils, c'est de hisser le drapeau algérien plus haut que tous les autres, en dépit de la prime conséquente que recevra le vainqueur, qui est, à titre de rappel, de 5 millions de dollars.

«Nous ne jouons pas pour l'argent, mais pour rendre notre peuple heureux», a déclaré, entre autres, le longiligne latéral droit, Hocine Benyada.

Et c'est tout le mal que nous souhaitons! Mais sur le terrain, la mission sera des plus ardues, même si les prestations des Aigles de Carthage n'ont pas été reluisantes depuis l'entame de cette compétition.

Doigts croisés et yeux braqués sur le petit écran, les inconditionnels des Verts sont sur leurs gardes et attendent de fêter de la plus belle des manières un nouveau sacre des leurs.