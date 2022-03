S'il y avait un référendum pour le choix du terrain sur lequel doit évoluer l'Équipe nationale, le stade Mustapha-Tchaker de Blida l'emporterait haut la main. Ce stade qui a barré le chemin du satané stade du 5-Juillet, devenu la taverne des détendeurs de «l'ordre» partisan, qui voulait que l'EN soit la propriété exclusive des enfants d'Alger, d'El Harrach, de Bab El Oued, du Ruisseau, de Belouizdad, d'El Biar, etc, à défaut, on criera très fort, avant, pendant et après les rencontres internationales des Verts, le verdict du «tribunal», i.e, condamne la défaite team du jour, au «sifflet», voire des insultes, d'humiliants quolibets et autres sales propos, franchement indignes de sportifs et surtout de l'esprit sportif ! C'est pourquoi les joueurs de la génération en «or» (de 2011 à 2022) avait décidé de déserter le vieux temple du 5- Juillet, témoin d'oeuvres monumentales des grands et talentueux joueurs de 1975 à 1990! Entre 1990 et 2008, ce fut l'accalmie du foot qui a laissé sa place aux larmes et au désespoir, nés de l'aveugle terrorisme! Et puisque l'occasion nous est donnée, évoquons avec respect et émotion, les victimes tombées à cette époque-là! Elles sont si nombreuses que nous éluderons, à dessein, leurs noms! Entre-temps, ce fut le massacre de nos entraîneurs, jeunes et vieux, des techniciens sortis de nos instituts, puis livrés à eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas jetés en pâture, aux mauvaises langues, aux authentiques «masseuses de hammams», qui vous démoraliseraient des taureaux en pleine possession de leurs moyens physiques! Fidèles à l'adage bien connu des gars de l'est du pays, qui dit textuellement, «Un petit mot le matin, un autre à midi, un dernier le soir, verra la musulmane, embrasser une autre religion monothéiste, en fin de journée !» Ces mauvais esprits n'ont jamais réussi à faire vaciller, voire déstabiliser les équipes nationales, toutes catégories confondues, grâce à la sérieuse prise en main de l'encadrement du moment! Les joueurs et entraîneurs passent, les équipes restent là, devant vous, au garde-à-vous, au moment où résonne le sensible hymne national Kassaman! Tout ce chambardement des décennies que l'on voudrait ne plus voir revenir a coûté au public pas mal de trucs anormaux, notamment la tenue des joueurs sur le terrain, sans que les entraîneurs, qui sont les premiers responsables de l'éducation des joueurs pendant les rencontres, qui voient certains grands joueurs se démener, la bave sur les encoignures des lèvres, protester contre les arbitres, souvent récoltant au passage des cartons gratuits! Nous sommes franchement sidérés de voir de tels comportements se répéter, à chaque match. Et là, la désolation et la tristesse nous envahissent, nous poussant à la colère légitime, puisque les «éducateurs n'ont rien fait au cours des entraînements ou des rencontres-vidéos, deux bonnes occasions, pour tenter, un tant soi peu, de calmer les joueurs. Par ailleurs, qu'est-ce donc que ces déchets durant le 1er quart d'heure de certains teams, pas au fait d'assez de concertation? Les contestations de décisions ajoutées aux déchets, donnent des résultats plus que négatifs, de ces mêmes équipes! D'ailleurs, nos terrains mettent à nu les dysfonctionnements de certaines équipes mal encadrées, qui voient les fautes s'accumuler, les contestations de décisions, se multiplier, ce qui nous donne à la fin, une note en dessous de... zéro! Allons-y pour les bêtises: des bêtises qui coûtent des milliards de DA à l'État, et là, vous comprendrez aisément la moue des sponsors, lorsqu'il leur est demandé de prendre en charge un club! Nous resterons à ce stade tant que l'État ne prend pas les mesures nécessaires pour nettoyer à fond et au «karcher», SVP, le monde du football! Des sommes monstrueuses sont, ainsi, gaspillées au profit de pseudo-footballeurs, et, pour certains d'entre eux, ne savent même pas se tenir comme il faut, sur un terrain de foot! Ne nous amusons pas à soulever le cas de personnes qui seraient derrière ceux qui touchent des millions de centimes, histoire d'un partage «inégal», au nez et à la barbe d'honnêtes fonctionnaires, qui soit, ferment les yeux sur ces détournements qui ne disent pas leur nom, soit ne sont pas au courant de ces anciennes, toujours au goût du jour, viles et condamnables pratiques! L'essentiel est de se faire des millions au quotidien, quitte à se f... des lendemains du foot national, et, pis encore, du sort de l'EN. « Nous serons absents en 2022, au Qatar? Et alors, ce n'est pas la fin du monde! On y sera peut être, «inchAllah, b'Rabi, bi haoul Allah,» une autre fois! Et après le dernier match qualificatif de la Coupe du monde du Qatar 2022, les pouvoirs publics devraient passer aux choses plus sérieuses quant à l'avenir du foot dans notre pays. Voyez ce qu'il se passe à Sétif, de quoi faire réveiller le grand Layasse, Kermali, Aribi et Lounis Mattem! L'Entente était très riche grâce à ses fans, qui ne vibraient que pour elle! Feu Amar Bourouba et Larbi Kharchi auraient pris le maquis en entendant qu'un joueur tout juste moyen a touché 6 milliards et quelques, en 17 mois! Et l'Entente n'est que la face cachée de l'iceberg, car d'autres milliards se sont volatilisés comme par enchantement. Les comptes? On finira bien par oublier, comme on en a l'habitude, subitement l'énorme somme laissée par le grand Med Raouraoua, devant des témoins et par écrit! Or, la FAF a dépensé une somme astronomique pendant l'intrusion de la pandémie, et que tout était bloqué! Inouï! De toutes les manières, Poutine a fait bouger le terrain et prédit qu'il n'y aurait pas de Coupe du monde au Qatar en 2022! Nous aurons alors tout le temps de revoir le système de compétition, et les salaires dus aux joueurs! Revoir les critères d'engagement et de signatures des joueurs, pas de mi-joueurs, ni de culs-de jatte! Le critère numéro un, sera de bien voir le «contrôle de balle» du joueur, avant de discuter avec lui ou son représentant! Nous avons donné comme «ça» des exemples, mais il y en a d'autres! Comme par exemple de cesser de faire du neuf avec du «périmé»!

Et les recrutements d'étrangers qui n'ont rien donné au pays, il y a quelques années, et qui reviennent avec d'autres clubs pour des résultats moroses. Autant garder les nôtres! Nous nous demandons franchement ce qu'ont donné les étrangers de plus que nos enfants? Des milliards en devises, SVP, qui s'envolent vers des cieux plus cléments pour ces aventuriers de la balle ronde, en quête de «cadeaux» en chèques gardés jalousement, en cas de désaccords, ils seront brandis au nez et à la barbe, des dirigeants éberlués! Que cessent ces «opérettes» assassines et mesquines, qui voient les Algériens ahuris par tant d'audace!