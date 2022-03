Quatre étapes, dont un contre-la-montre individuel, sont inscrites au programme de l'édition 2022 du Tour cycliste de Sidi Bel Abbès, prévue du 9 au 12 mars courant. «La compétition est ouverte uniquement aux catégories juniors et seniors (hommes et dames) et elle sera comptabilisée comme quatrième étape de la coupe d'Algérie» ont indiqué les organisateurs. La compétition débutera, aujourd'hui, par un contre-la-montre individuel, prévu sur un distance de sept kilomètres, entre Habarra et Sidi Ali Boussidi (RN95). La deuxième étape se déroulera jeudi, et passera par plusieurs villes de la région, notamment Teghalimet, Merine, Telagh, Dhaya, Oued Sbaâ, Titen Yahya, El Hacaiba, Moulay Slissen et Mezaourou, pour revenir à Teghalimet, sur une distance de 125 kilomètres. La 3e étape se déroulera vendredi, sur le circuit de la Macta, avec une distance de 56 kilomètres pour les juniors, et 64 kilomètres pour les seniors. «Le circuit de la Macta est d'une distance de 1,6 km. Les juniors devront effectuer 35 tours pour boucler leurs 56 km, alors que les seniors devront boucler 40 tours, soit 64 km» ont détaillé les organisateurs. Enfin, la quatrième et dernière étape aura lieu le samedi 12 mars. Elle prendra son départ devant le siège de la daïra de Tessala, et elle se déroulera sur un circuit de 12, 8 kilomètres.