Fin de l'ère «bling-bling», retour à la «réalité»: le Paris SG amorce un changement de stratégie onze ans après l'arrivée de QSI, assure mardi le président Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien au Parisien, jetant son dévolu sur Christophe Galtier plutôt que Zinedine Zidane.

Le club de la capitale, encore déçu par sa campagne européenne ratée, a lancé les grandes manoeuvres depuis plusieurs semaines, avec la prolongation in extremis de Kylian Mbappé agissant comme fondation et détonateur.

Exit Leonardo, le directeur sportif, bienvenue à Luis Campos, conseiller en charge de la section masculine. Le prochain départ concerne le poste très exposé d'entraîneur, avec Mauricio Pochettino sur un siège éjectable. Le nom de l'Argentin, sous contrat jusqu'en 2023, n'apparaît pas une seule fois dans l'entretien accordé par le boss du PSG qui, après avoir été longtemps silencieux, s'étend sur la nouvelle impulsion voulue au sommet du club. Le credo?

«Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait- on d'ailleurs changer notre slogan... Dream Bigger (rêver plus grand), c'est bien mais aujourd'hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes». Fort de cette logique, Al-Khelaïfi assure n'avoir «jamais» exploré l'hypothèse Zidane, un «joueur fantastique» et un «entraîneur exceptionnel», mais qui ne colle pas avec le projet voulu, selon lui. «On a choisi une autre option. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place», dit le dirigeant de 48 ans, confirmant les discussions menées pour attirer Galtier. «J'espère qu'on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président (Jean-Pierre) Rivère, chacun défend ses intérêts». Champion de France avec Lille en 2021, le technicien français est sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OGC Nice, propriété du groupe britannique pétrolier Ineos. Racheter ses deux années de contrat pourrait faire grimper la facture jusqu'à 10 millions d'euros pour le PSG, selon la presse, une somme rondelette qui s'ajouterait aux éventuelles indemnités de départ à verser à Pochettino et son staff.