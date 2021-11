Le débat tourne, depuis quelques jours, sur le retour des supporters dans les gradins dans certaines wilayas, à l'occasion des matchs du championnat de Ligue 1 de football et, surtout, les mesures sanitaires à prendre pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et puisque «les conditions ne sont pas remplies» dans certains endroits pour appliquer le protocole sanitaire adéquat, des walis ont refusé de donner le feu vert, comme cela a été le cas à Alger. Une décision somme toute logique, en cette conjoncture exceptionnelle et le risque d'une 4e vague de la pandémie. Mais que se passe-t-il ailleurs? Force est de constater que toutes les mesures sanitaires sont bafouées et tout le monde agit comme bon lui semble. Lors des matchs de la seconde journée à Biskra et à Oran, à titre d'exemple, les supporters autorisés à y accéder, ne respectaient aucune distanciation et ne portaient pas de bavettes. Pourtant, ces 2 mesures sont primordiales. Pis encore, des personnes auraient pris place dans les gradins sans présenter le pass sanitaire. Cela s'est-il arrêté là? Pas du tout, puisque les zones mixtes, interdites dans le protocole sanitaire, se déroulent au vu et au su de tout le monde, et dans lesquelles se trouvent des représentants des médias (journalistes, caméramans et photographes) ne présentant ni pass sanitaire ni le résultat d'un quelconque test pour détecter une éventuelle contamination. Sur le terrain, on ne déroge pas à cette «règle». Plusieurs joueurs boivent de la même bouteille d'eau, alors que cela est strictement interdit, puisque chaque joueur doit avoir la sienne. Des photographes ou encore des personnes étrangères se trouvent sur la main courante, comme en temps normal. Et il est à s'interroger, le cas échéant, sur le rôle du Covid-manager, ce médecin muni du guide Covid, dont la mission est de contrôler tout ce qui a un lien avec ce volet, sachant qu'il a même le pouvoir d'interdire le coup d'envoi d'un match ou l'arrêter, si les conditions mentionnées dans ledit guide ne sont pas respectées. Force est de constater que tout est en train d'avancer à reculons dans ce sens, malgré les appels à la pelle du comité scientifique de tous les citoyens. Inconscience quand tu nous tiens!