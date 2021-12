Les préparatifs pour les Jeux méditerranéens Oran-2022 se poursuivent. En plus de plusieurs autres chantiers lancés, le ton est, désormais, à la formation des stadiers. Le comité d'organisation de cette 19e édition des JM, en collaboration avec plusieurs autres commissions, organise, à partir de demain, une session de formation de 580 volontaires stadiers. Issus de 58 wilayas du pays, ces stadiers subiront une formation de 12 jours et durant lesquels ils seront à apprendre toutes les techniques liées à la gestion du stade. Il s'agit pratiquement d'un programme aussi bien riche que varié qui a été concocté à cet effet. «Il est adapté aux tâches et missions qui seront assignées aux volontaires stadiers, pendant le déroulement des compétitions», a-t-on expliqué, ajoutant que «les modules de la formation seront dispensés à l'occasion». «Pour cette session de formation, des experts de renom sont retenus», a-t-on indiqué, soulignant que «la formation vise essentiellement la mise à disposition des volontaires les outils nécessaires, à même de leur permettre, une intervention de qualité lors de l'accomplissement de leurs tâches». Les 580 volontaires, au nombre de 10 personnes par wilaya, seront regroupés, en fonction de leurs lieux de résidence, au niveau des six centres régionaux de formation, en l'occurrence Ouargla, Tamanrasset, Oran, Alger, Constantine et Annaba. Ces structures sont rattachées au ministère de la Jeunesse et des Sports, partie prenante de l'opération, au même titre que le ministère de l'Intérieur et le Comité international des Jeux méditerranéens. Et ce n'est pas tout. Toutes les facilitations sont mises en place, en plus de plusieurs autres innovations en prévision des prochains Jeux méditerranéens devant se tenir dans la deuxième capitale du pays, la wilaya d'Oran. Aux fins d'éviter l'anarchie qui règne en la matière, les autorités locales ont instruit les services de la direction des transports pour accélérer le processus de mise en oeuvre d'un nouveau plan de circulation. Le recours à ce nouveau plan devrait assurer davantage de fluidité à la circulation dans la ville d'Oran qui devra tenir compte de l'important événement sportif prévu en juin prochain. Il faut dire que la congestion du trafic a atteint un niveau alarmant, notamment dans les différents ronds-points de la cité, ainsi que dans les quartiers de la périphérie. Malgré des pics synonymes de blocage, aucune solution n'a encore été esquissée jusqu'ici pour décongestionner le trafic automobile. Pis encore, la majeure partie des autobus, poids-lourds et véhicules légers se heurtent à ces problèmes au point que la situation, affirment les habitants, est devenue intenable. Oran se réveille chaque jour avec des embouteillages monstres. Comme sur la route du port, le boulevard Front de mer et dans de nombreux autres axes.