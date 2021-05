Prévu initialement pour samedi 15 mai, c'est finalement une journée avant, soit ce vendredi 14 mai que le Mouloudia d'Alger recevra l'équipe marocaine du Wydad de Casablanca, à partir de 20h00 au stade du 5-Juillet (Alger) pour le compte du quart de finale aller de la Ligue des Champions africaine.

D'emblée, il faut rappeler que cette date a été choisie par la confédération africaine de football (Caf) sans que le MCA ne soit avisé au préalable. D'autant que l'instance confédérale africaine n'a pas du tout jugé utile d'expliquer. Pour préparer ce match aller qui s'annonce très difficile, le coach du MC Alger a programmé une première séance d'entraînement lundi, soit deux jours après leur amère défaite et élimination en coupe de la Ligue face à l'USM Alger (2-0).

Et justement l'ensemble des joueurs se sont donné le mot pour que cette défaite contre l'USMA serve pour se révolter et renouer avec la victoire face au Wydad de Casablanca.

D'ailleurs, le capitaine de cette formation algéroise, Hachoud l'a si bien indiqué en déclarant, sans hésiter: «On se vengera de l'injustice du derby contre le Wydad.». Mais, le joueur des Vert et Rouge estime, en revanche que «ce match va être difficile. Le WAC, dit-il, affiche actuellement une superbe forme. Et je reste bien optimiste pour ce match compte tenu de la production que nous avons fait lors du match derby contre l'USMA. Mes partenaires et moi, sommes décidés à atteindre le dernier carré dans cette compétition continentale, a conclu le latéral du Mouloudia qui souffre d'une blessure à l'ischio-jambier et qu'il ne reprendrait que ce jeudi.

Et aux dernières nouvelles, ce sera Walid Allati qui remplacera Hachoud, lui, qui revient également de blessure. Par ailleurs, il faut reconnaître que le coach des Vert et Rouge sera également privé de plusieurs joueurs tous blessés. Il s'agit de Abdelhafid, Benaldjia, Frioui et Saâdou. Ceci, bien évidemment sans oublier Fathallah Tahar et Joseph Esso qui ne sont pas encore qualifiés pour cette Ligue des Champions. Et bien qu'amoindri par ces nombreuses absences, le coach Neghiz fait confiance à ses joueurs: «Nous quittons la coupe de la ligue pour la ligue des Champions qui est plus importante. C'est un autre défi pour nous et il s'agit surtout de représenter les couleurs du pays. On se doit donc de se montrer à la hauteur des attentes.», a conclu le coach des Vert et Rouge.

Côté adverse, le Wydad de Casablanca, la délégation marocaine est attendu aujourd'hui à partir de 17 heures à Alger.

La délégation du WAC rejoindra l'aéroport Houari Boumediene d'Alger à bord d'un vol spécial en provenance de Casablanca.

Et justement il se trouve que l'équipe du WAC a disputé, dimanche dernier, un match de championnat contre le FAR de Rabat dans un classico qui s'est terminé sans vainqueur (0-0). D'ailleurs, les supporters du WAC ont été bien mécontents d'autant que ce match s'est joué à quelques jours de cette rencontre aller des quarts de finale de la Ligue des Champions et ont donc peur de la démotivation des joueurs.

Il est utile de rappeler que les rencontres aller des quarts de finales sont programmées les 14 et 15 mai, tandis que les matchs retours sont prévus pour les 21 et 22 mai.

Enfin à noter que le vainqueur du match CR Belouizdad - ES Tunis affrontera en demi-finale le vainqueur du match Ahly SC - Mamelodi Sundowns. Le MCA, s'il parvient de son côté à se qualifier, donnera la réplique aux Kaizer Chiefs ou à Simba SC.