La sélection algérienne féminine de handball s'est imposée devant son homologue cap-verdienne sur le score de 36 à 30 (mi-temps:

19-11), en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe A de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2022), disputé lundi à Dakar. C'est le premier succès des handballeuses algériennes dans le tournoi, après deux défaites concédées face à l'Angola (17-29) et la RD Congo (23-32). À l'issue de cette victoire l'Algérie termine à la troisième place du groupe A avec deux points et une différence de but (-15). Selon la formule de compétition, les trois premiers du groupe B (composé de cinq équipes), ainsi que les deux premiers et le meilleur troisième des groupes (A et C) se qualifieront aux quarts de finale du tournoi. Les quatre premiers de la CAN-2022 se qualifieront pour le prochain Mondial féminin, prévu du 30 novembre au 17 décembre 2023 au Danemark, en Suède et en Norvège.