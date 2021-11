La sélection algérienne des joueurs locaux (A') s'est inclinée (1-2) contre la Nouvelle-Zélande, en match amical de préparation, disputé vendredi à Dubai (Emirats arabes unis). Les Néo-Zélandais ont ouvert le score peu après le quart d'heure de jeu, par l'intermédiaire d'André De Jong (16'), avant que son coéquipier, Callum McCowatt, ne double la mise, juste après le retour des vestiaires (47'). Il a fallu attendre dernière demi-heure de jeu pour voir les protégés du coach Madjid Bougherra réduire le score, grâce à Réda Bensayah, ayant réussi à trouver le chemin des filets à la 68'. La sélection nationale disputera un 2e match amical dans le cadre de la préparation de la prochaine Coupe arabe de la FIFA, prévue du 30 novembre au 18 décembre prochain à Doha (Qatar). Ce sera demain, face à son homologue soudanaise du sud, au stade d'Al-Fujaïra. Le stage de préparation actuellement en cours à Dubai est le 4e pour la sélection nationale (A') depuis la nomination de Madjid Bougherra à sa tête. Les trois précédents stages s'étaient déroulés aux mois de juin, août et octobre, et ont été ponctués par des matchs amicaux face au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1), le Burundi (3-0) à Doha, et le Bénin à Alger (3-1). En Coupe arabe des nations de la FIFA (Qatar-2021), les Algériens évolueront dans le Groupe D, où ils feront leur entrée en lice le mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes), avant d'enchaîner avec le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00). Outre la prochaine Coupe arabe de la FIFA, la sélection algérienne (A') prépare le championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023, en Algérie.