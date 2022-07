Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF) Djahid Zefizef, présidera la première réunion mensuelle statutaire du Bureau fédéral ce jeudi au niveau du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à 10h. Et comme de coutume, lors de la première réunion des membres du Bureau fédéral, il y a lieu de procéder, entre autres, à la répartition des tâches. Et justement à propos de l'ordre du jour de cette réunion, le président Zefizef devrait également désigner, notamment les deux vice-présidents, ainsi que la préparation des différents championnats (professionnel, amateur, féminin, jeunes), comme le précise si bien le communiqué de l'instance fédérale sur le sujet. D'autres points seront inscrits à l'ordre du jour à savoir: l'étude du programme exposé devant l'Assemblée générale élective du 7 juillet 2022 avec établissement d'une feuille de route, le point de la situation sur les sélections de jeunes et la préparation de l'Équipe nationale U17 pour la Coupe arabe de la catégorie, ainsi que la situation sur le championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, ndlr) et la CAN 2023 des U17 avec préparation et budgétisation. Encore faut-il bien rappeler que ces deux dernières compétitions continentales sont prévues en Algérie, l'année prochaine. Et le plus important et très attendu dossier, longtemps en suspens, à savoir celui de la mise en conformité des statuts de la FAF sera également abordé au cours de cette réunion avec au menu un exposé du secrétaire général des derniers amendements. Il ne faut pas oublier, au passage, que les membres du BF, faut-il le rappeler, avaient signé un document où ils s'engagaient à choisir, dans un délai de 30 jours, entre leurs fonctions initiales, et celles au niveau du BF. Les membres concernés par ce décret attendent de voir ce que cela donnera concernant la répartition des tâches et la présidence de différentes commissions avant de trancher sur le poste à choisir. Il faut aussi reconnaître, par ailleurs, que Zefizef subit une grosse pression concernant ces installations, mais lui, ne veut pas céder, estimant que si cela se fait dès la première réunion, la suite sera des plus difficiles à gérer. C'est à se demander si Zefizef va faire comme son prédécesseur Amara qui a lui-même présidé la très convoitée Commission fédérale d'arbitrage (CFA) avec possibilité de la confier à un ex-arbitre international, une fois les statuts de la FAF amendés. Et c'est aussi à se demander si c'est Zefizef qui chapeautera également la Commission juridique, ou elle serait confiée au président d'honneur Maouche. Puis, ce serait le poste de vice-président et président de la commission de coordination des Ligues qui serait aussi convoité, autant que celui de la vice-présidence et présidence de la Commission du football professionnel. Il faut aussi ne pas oublier le dispatching des responsabilités au sein de la présidence de la Commission de réforme du cadre juridique, celle de la gouvernance, du statut du joueur, de la coupe d'Algérie qui devrait reprendre sa part après avoir été suspendue à cause du coronavirus. Mieux encore, il ne faut pas omettre de nommer un président pour la commission des finances ainsi que celle du football féminin, et enfin celle du futsal, beach-soccer et e-football qui seront sûrement confiées à Hakim Meddane, le sage, qui en est déjà le responsable. Des autres commissions qu'il faut aussi doter de président, il y a celles du développement des infrastructures; du football amateur et enfin la commission médicale fédérale.