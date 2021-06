«Si je ne gagne pas ce match, je serai déçu». Cette phrase du sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne A', réservée aux joueurs locaux, Madjid Bougherra, à propos de la rencontre amicale Algérie - Libéria prévue au nouveau stade olympique d'Oran, ce soir, à partir de 20h45, démontre, si besoin est, le caractère de «gagneur» que le staff technique inculque aux joueurs. Ce qui rappelle exactement les propos du sélectionneur de l'équipe algérienne, championne d'Afrique en titre, Djamel Belmadi. Or, il se trouve que la sélection algérienne ne va pas rencontrer une autre sélection similaire, c'est-à-dire composée des joueurs uniquement locaux, mais face à une sélection «A» avec des joueurs évoluant aussi bien au Libéria qu'en dehors.

Ce qui veut dire que le Libéria constitue un véritable test, grandeur nature, aux joueurs locaux pour s'imprégner de la confrontation face à des équipes dont des joueurs évoluent dans des clubs professionnels et ainsi pouvoir tirer les enseignements pour mieux progresser à l'avenir. Si pour la sélection algérienne ce match contre le Libéria est le premier avec le staff technique dirigé par Bougherra, pour l'adversaire, c'est le troisième match amical qu'ils abordent après les deux premiers soldés par une défaite, face à la Mauritanie et une victoire contre la Libye sur le même score (1-0). La sélection de football du Libéria (A) a rallié Oran dans les premières heures de mardi, en provenance de la Tunisie où ils viennent d'effectuer un stage bloqué pour préparer les éliminatoires de la Coupe du monde de 2022 qui débuteront en septembre prochain.

Quant à la sélection algérienne, deux importants challenges l'attendent, à savoir la Coupe arabe des nations en décembre prochain au Qatar, et le championnat d'Afrique des joueurs locaux prévu en Algérie en 2023.

Les Verts ont dû se passer des services du gardien de but Toufik Moussaoui, ainsi que le défenseur Hamza Mouali, affectés par la Covid-19. ils ont été remplacés par Oussama Litim et Nabil Lamara. Il est utile de savoir, d'ailleurs à propos de l'équipe libérienne, éliminée dès le tour préliminaire des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations, reportée à 2022 au Cameroun, qu'elle est composée de 22 joueurs, dont la plupart évoluent en Europe ou dans les championnats des pays du Golfe. Seulement, pour ce déplacement en Algérie, 19 joueurs seulement ont rejoint la capitale de l'Ouest algérien.

Les autres joueurs n'ont pu effectuer ce voyage car ils ont été affectés par le coronavirus.

D'ailleurs, même le médecin de l'équipe libérienne est privé de ce voyage à cet effet. Quant à la sélection algérienne, elle a rejoint Oran, hier. Bougherra a tenu à déclarer: «Je suis content de travailler avec des joueurs de 18-23 ans titulaires dans leurs clubs respectifs. On cherche une génération pour le CHAN, 2023 et je je suis content de travailler avec ces jeunes très réceptifs et qui ont des qualités qu'on pourra développer sur le long terme» déclare Bougherra. Il ajoute «On se donne

2 ans pour travailler avec eux. Les A' c'est une réserve pour les A.».

Concernant le match de ce soir. Bougherra estime que «si on ne gagne pas, de mon côté, ça serait une déception».

À noter enfin que ce match Algérie-Libéria est le premier aussi que va abriter le nouveau stade olympique d'Oran d'une capacité d'accueil de 40.000 places.

Le rendez-vous sera une occasion pour tester les différents équipements de cette enceinte footballistique relevant d'un grand complexe sportif, et ce, en prévision de sa réception officielle dans les prochaines semaines, ont indiqué les services de la direction locale de la jeunesse et des sports.