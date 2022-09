En regroupement, la sélection nationale des A', réservée aux joueurs locaux, disputera un premier match amical, demain. Cette rencontre aura lieu face au Soudan au stade chahid Hamlaoui de Constantine. Une deuxième rencontre est prévue le 29 du mois en cours face au Nigeria, au nouveau stade d'Oran. Le sélectionneur national, Madjid Bougherra, s'est livré à FAF TV pour évoquer plusieurs sujets inhérents à la préparation de son équipe pour le championnat d'Afrique des nations (CHAN) TotalEnergie - Algérie 2022. Bougherra est revenu sur ce stage de 10 jours qui intervient après un épisode douloureux, celui du décès tragique de Billel Benhamouda, et sur le temps qu'il a pris pour arrêter la liste des joueurs retenus, après plusieurs matchs observés, histoire d'être fixé sur la forme et la performance de chacun. «J'ai pris du temps pour arrêter la liste des joueurs retenus pour ce stage en prenant en compte plusieurs aspects. Nous allons tout faire pour gagner le CHAN et l'offrir au regretté Benhamouda», dira-t-il. Le coach national parle aussi de ses relations avec les autres sélections, notamment la A et les U23, par rapport aux joueurs convoqués et ceux cédés, et sa quête d'arrêter l'effectif idéal pour cette ligne droite qui le sépare de la compétition continentale, dont la cérémonie de tirage au sort est prévue le 1er octobre prochain à l'opéra d'Alger. Bougherra est revenu aussi sur les ambitions de son équipe, d'autant qu'après la phase qualificative, il a désormais une idée plus précise sur les équipes qualifiées. Il est question également des deux prochains adversaires des Verts qu'ils affronteront, à savoir le Nigeria, demain, au stade chahid Hamlaoui de Constantine et le Soudan, le 29 de ce mois à Oran. Par ailleurs, les coéquipiers de Kendouci ont enchaîné leur troisième séance d'entraînement au stade Benabdelmalek de Constantine en présence de tout l'effectif et dans d'excellentes conditions. Les joueurs sont animés d'une grande volonté pour valider ce stage et la préparation du rendez-vous continental, qu'ils veulent réussir vaille que vaille et offrir à l'Algérie le premier titre du genre.