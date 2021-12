La sélection algérienne de football disputera son premier match amical pré compétitif, samedi prochain, face à la Gambie à Doha, au Qatar, où les Verts sont en stage avant de rejoindre Douala pour y disputer la coupe d'Afrique des nations qui débutera le 9 janvier au Cameroun. Outre ce match face à la Gambie, les champions d'Afrique disputeront un second test, face au Ghana, mercredi 5 janvier, avant de s'envoler le lendemain pour Douala. Pour préparer cette CAN, afin de défendre le titre africain acquis en 2019 au Caire en Egypte, le sélectionneur, Djamel Belmadi, a convoqué 28 joueurs, comme prévu par la nouvelle réglementation à cause du Covid-19. Mais Belmadi a enregistré plusieurs défections pour diverses raisons dont celles du Covid et son variant. Et à ce sujet, les deux joueurs Tougaï et Benayada ont été testés positifs à la suite d'un test PCR et ils doivent subir un nouveau test d'ici à la fin de la semaine pour éventuellement rejoindre le groupe à Doha et poursuivre les préparatifs en vue du rendez-vous continental. C'est aussi le cas pour Youcef Belaïli, testé positif, et qui est actuellement en isolement à Doha. Les trois joueurs sont forfaits pour le match face à la Gambie. C'est ainsi que finalement, 11 joueurs seulement sur 28, convoqués par le sélectionneur de l'Equipe nationale de football, Djamel Belmadi, ont entamé lundi le stage précompétitif programmé à Doha (Qatar) jusqu'au 6 janvier. La délégation algérienne, conduite par le manager général de la sélection, Amine Labdi, est arrivée à Doha dans la soirée de lundi, à bord d'un vol spécial en provenance d'Alger puis de Paris, pour transporter quelques internationaux évoluant en Europe. 11 joueurs étaient présents au premier jour du stage, à savoir Bedrane, Chetti, Slimani, Ounas, Zerrouki, Oukidja, Belkebla, Boulaya, Amoura, Halaïmia et Feghouli. Cela s'est passé au moment où, quatre autres joueurs ont rejoint le groupe, mardi soir, à savoir Atal, Bensebaïni, Zorgane et Bennacer. Dans son communiqué sur le sujet, la FAF précise: «Pour le reste, les joueurs arriveront en stage au fur et à mesure, du fait de la circulaire de la FIFA qui a donné aux clubs la possibilité de garder leurs éléments jusqu'au 3 janvier 2022 pour prendre part aux rencontres de leurs équipes. Cette décision, faut-il le souligner, a perturbé le travail des sélections africaines devant préparer la CAN au Cameroun et a amené les différents staffs à revoir leur plan organisationnel en fonction de cette donne.» Et c'est ainsi que les coéquipiers de Feghouli ont effectué mardi leur première séance d'entraînement, en présence du staff technique au grand complet, auquel s'est joint l'entraîneur des gardiens de l'équipe A' Mohamed Benhamou aux côtés d'Aziz Bouras. Ce premier test des Verts face à la Gambie, sera d'importance capitale pour Belmadi, afin de constater le niveau actuel de tous ses joueurs et leurs aptitudes et ainsi corriger les imperfections. Sachant que l'Algérie est imbattable jusqu'à présent et championne d'Afrique en titre, il est évident que les joueurs de chaque sélection adverse veulent être les premiers à briser cette dynamique des victoires des Verts.

Les Gambiens drivés par le sélectionneur, Tom Saintfiet, seront donc les premiers à essayer. Et Belmadi sait très bien que les Verts joueront pratiquement tous leurs matchs comme des rencontres de coupe.