Leader avant l'ultime journée de Série A, le Milan AC se devrait de l'emporter face à Sassuolo, afin de sécuriser son titre de champion d'Italie, et ce peu importe le résultat de l'Inter face à la Sampdoria. Une mission pleinement accomplie par les Rossoneri qui ouvrent rapidement le score grâce à Olivier Giroud (17'). L'international français double la mise à la 32e minute, avant que Franck Kessié se charge d'alourdir la sentence quelques minutes plus tard d'un troisième but. Un but en guise de cadeau de départ de l'international ivoirien qui disputait cet après-midi son dernier match sous les couleurs du Milan. Menant par trois buts d'écart à la mi-temps, Stefano Pioli décide d'incorporer Ismaël Bennacer au retour des vestiaires dans l'entre-jeu en lieu et place de Sandro Tonali. En seconde période, le score n'évoluera pas au Mapei Stadium laissant le Milan filer vers le titre de champion, malgré la large victoire de l'Inter à domicile face à la Sampdoria (3-0). Le Milan s'adjuge ainsi un nouveau titre de champion d'Italie 11 ans après son dernier sacre. Déjà emmenés par Zlatan Ibrahimovic, les Lombards ajoutent ainsi un 19e Scuddetto à leur palmarès égalant ainsi le rival interiste depuis la création du championnat en 1898. Élément majeur de ce retour au premier plan du Milan AC dans le football italien, Ismaël Bennacer devient ainsi le premier joueur algérien de l'histoire a remporté un titre de champion d'Italie. L'ancien milieu d'Empoli a disputé cette saison 31 matchs de championnat pour deux buts et une passe décisive. Il fut récompensé par trois fois du titre de joueur du mois, cette saison en novembre 2021, mars et avril 2022. Ainsi après Riyad Mahrez, les Verts peuvent se targuer d'avoir cette saison un second champion national en Europe en la personne d'Ismaël Bennacer.