Le Mouloudia d'Alger, version 2022-2023 a débuté sa préparation, lundi dernier, au niveau de l'École supérieure de l'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA) d'Aïn Benian, avec quelques nouveaux joueurs, mais sans un entraîneur principal.

C'est un véritable paradoxe pour le club aussi historique que prestigieux qu'est le Mouloudia d'Alger de débuter la saison, en engageant pas moins de 10 joueurs, mais sans la présence effective d'un coach principal! En effet, les responsables du MCA et à leur tête le président Mohamed Hadj Redjem ont bien entamé la préparation de cette nouvelle saison 2022-2023 dont le coup d'envoi est prévu le 19 août prochain, avec le nouveau préparateur physique, Cheikh Bouziane. C'est un expatrié, natif de Relizane, qui a exercé récemment au sein du club égyptien Zamalek avec lequel il avait remporté le championnat égyptien lors de la saison 2018-2019. Il vient remplacer Hatem Boulila à ce poste. Ceci dit, il y a lieu de faire remarquer que l'actuelle direction du club n'a pas renouvelé les contrats de quelques joueurs de la saison écoulée, à l'image de Hachoud, Ezzemani ou encore Attou.

Par contre, et à propos du recrutement proprement dit des joueurs, les responsables des Vert et Rouge ont déjà engagé pas moins de 10 nouveaux joueurs. Il s'agit de Boutrif, Dahmani, Debbih, Ferhani, Hamoudi, Mesmoudi, Menzela, Mbaoma et Oukil.

Et le dernier joueur à s'être engagé avec les Vert et Rouge n'est autre qu'Ayoub Abdellaoui qui a été laissé libre par le club saoudien d'Al Ettifaq. Ainsi, Abdellaoui s'est engagé officiellement avec le MC Alger pour une durée de 2 ans. Le latéral gauche international retrouve le championnat algérien 4 ans après avoir quitté le club rival, l'USM Alger, pour tenter une expérience de trois années avec les Suisses du FC Sion au cours desquelles il a disputé 78 matchs en inscrivant 2 buts.

Avec ce renfort, il ne reste plus qu'à compléter le staff technique par l'engagement d'un coach principal. Pour le moment, et aux dernières nouvelles, Hajd Redjem et ses proches collaborateurs planchent sur les nombreux CV qu'ils ont reçu en matière de staff technique.

On parle d'une quinzaine de dossiers. Ce qui montre que ces techniciens veulent bien débuter la saison avec ce grand club dans la perspective de réaliser de bien meilleurs résultats que la saison passée. Encore faut-il rappeler que le Mouloudia d'Alger a terminé la saison écoulée à la 7e place du classement final avec un total de 57 points. Pour le moment, les Vert et Rouge ont entamé leur préparation de la nouvelle saison, avant-hier, à Aïn Benian avec seulement 14 joueurs. Il y a un autre souci qu'il faut prendre en considération avec le paradoxe d'engager des joueurs avant le coach principal.

Il s'agit justement de savoir si le nouvel entraîneur du club accepterait tous les joueurs recrutés ou pas... En attendant donc le nouveau coach principal des Vert et Rouge, le préparateur physique du MCA, en charge des premières séances d'entrainement du groupe, Bouziane, a déclaré: «Nous allons essayer d'arriver à une très belle préparation qui nous permettrait d'appliquer notre programme de travail afin que les joueurs soient bien prêts pour entamer dans la meilleure façon possible la nouvelle saison.»