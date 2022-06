Un test réussi. Les Verts enchaînent victoire sur victoire. À défaut d'être flamboyants, ils ont été efficaces. Les joueurs de Djamel Belmadi engrangent un deuxième succès en autant de matchs dans ce groupe «F» des qualifications à la CAN 2023. D'emblée, les Fennecs ont pris le jeu à leur compte en assiégeant l'arrière garde des Tanzaniens dans la perspective d'ouvrir la marque dès l'entame du match. En vain. L'excès de précipitation de Slimani et Belaïli n'ont pu prendre à défaut le bloc tanzanien compact et bien en place en phase défensive. Sur son côté, Adam Ounas a montré, une fois de plus, qu'il est un poison pour les défenses en créant beaucoup d'espace avec des déviations sur les ailes. Excentrés, Belaïli et Benayada n'ont pu profiter de ce travail. D'autant que Bendebka a dû quitter le terrain sur blessure laissant la place à Adam Zorgane, titulaire lors du premier match face à l'Ouganda.

Les deux sélections s'échangent les attaques, sans pour autant qu'aucune des deux équipes ne trouve la faille. Le jeu se concentre au milieu du terrain où il est vraiment difficile de trouver des espaces pour bien développer des attaques dangereuses. Les joueurs de Belmadi, manquent visiblement de complémentarité et de jeu collectif. Ce qui s'est directement répercuté négativement sur l'animation du jeu des Verts. Il a fallu presque la fin du premier half pour que les Verts trouvent la faille par l'intermédiaire de Bensebaïni qui reprend victorieusement de la tête une déviation de Mandi (45+2). Les Verts rejoignent ainsi les vestiaires avec un léger avantage au score (0-1). Au retour, Amoura qui venait de rentrer, rate la première occasion des Verts pour cette seconde mi-temps. Néanmoins, la réaction des Tanzaniens a été rapide. Fort heureusement les défenseurs algériens veillent au grain.

Comme en première mi-temps, il a fallu attendre les temps additionnels pour que Amoura double la mise. Cette deuxième victoire des Verts dans ce groupe «F» l'Algérie compte 6 points devant le Niger (2e avec 2 points, alors que l'Ouganda et la Tanzanie partagent la dernière place avec 1 seul point chacune. Ce deuxième succès lance parfaitement l'Algérie pour une éventuelle qualification à la prochaine CAN prévue en 2023 en Côte d'Ivoire.